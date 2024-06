Llanto en TV Azteca: Conductora de 'Venga la Alegría' estuvo a punto de morir desangrada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien comenzó su carrera en Televisa pero que actualmente tiene varios en las filas de TV Azteca, sacó tremendo susto a sus miles de seguidores debido a que se reportó que estuvo a punto de morir. Se trata de la querida tamaulipeca Kristal Silva, quien forma parte de la familia de Venga la Alegría tras haberse integrado al elenco del programa desde el año 2017.

Recientemente, la exreina de belleza y exMiss Universo México abandonó los foros de la televisora del Ajusco para acudir como invitada al podcast del influencer Dani Valle, donde se sinceró y confesó los momentos más oscuros y complicados de su vida. Una de estas situaciones fue cuando Kris estuvo a nada de perder la vida luego de que tuviera un problema con sus implantes de senos por la bulimia que padecía en su juventud.

Resulta que la compañera de Sergio Sepúlveda y Tábata Jalil recordó frente a Dani que estuvo entre la vida y la muerte luego de que se le reventara un implante de seno por el esfuerzo que hizo para vomitar, en un intento por no subir de peso para la graduación de su universidad: "A las tres semanas (de que me operé) iba a ser mi graduación de la universidad y yo iba con un orgullo a esa graduación que dije: ‘Tengo que ir, o sea perfecta'", recordó.

La conductora y modelo Kristal Silva

Posteriormente, Silva habló del momento exacto en el que se le reventó el implante y comenzó toda la travesía: "Una noche antes de mi graduación cenamos muy pesado. A mí se me ocurre ir a vomitar, me fui al baño, me hinqué y cuando estoy provocándome el vóm... siento un jalón en el lado derecho... y de repente comencé a sentir un dolor insoportable que yo vi una bola gigante que dije 'se me movió el implante'", mencionó.

Después de que la llevaran al servicio médico, Kristal vivió otra complicada situación ya que no la atendían porque no había camillas en el hospital: "Tenía una hemorragia interna y me estaba desangrando y nadie me atendía". Finalmente, la conductora relató que aunque ella creía que su problema tenía qué ver con el implante, en realidad fue que un vaso sanguíneo se le rompió debido a la fuerza que hizo cuando trató de vomitar. Afortunadamente, Kristal pudo salvarse luego de atenderse en un hospital particular y ahora vive para contar lo terrible que puede llegar a ser un trastorno alimenticio.

Fuente: Tribuna