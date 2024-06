No le cree: Pedro Sola se lanza contra Anahí tras entrevista por polémica de RBD

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A lo largo del pasado 2023, los fanáticos de RBD se encontraban sumamente emocionados porque la banda regresaría a los escenarios en una gira mundial que había sido esperada por los seguidores desde el año 2008. La calidad de cada uno de los eventos fue indiscutible e incluso mucho se habló sobre lo difícil que fue para Anahí aparecer en cada una de las presentaciones, puesto ella estaba padeciendo de su oído e incluso llegó a enfermarse en más de una ocasión.

Debido a ello, resultó ser toda una sorpresa cuando trascendió la noticia de que hubo un supuesto fraude tras bambalinas, puesto los números finales no cuadraban, ya que, faltaban poco más de 1 millón de dólares, cifra que no es para nada aceptable, sobretodo cuando prácticamente todos los espectáculos de RBD obtuvieron un sold out. Es bajo este contexto que Anahí decidió dar una entrevista, puesto derivado de este problema se generaron dos bandos, el del resto de cantantes y la estrella de Mi primer amor… A mil por hora.

Pedro Sola se lanza a la yugular de Anahí

Hasta el momento, Anahí había estado dando solamente algunas declaraciones a través de sus redes sociales, como en Instagram, pero no fue sino hasta recientemente que la famosa se dejó ver dando algunas declaraciones a la prensa, lo cual no fue tomado tan a bien por los conductores de Ventaneando, quienes consideraron que las palabras de la famosa no eran precisamente honestas, sino por el contrario.

De todos los conductores de Ventaneando, quien despotricó aún más en contra de la cantante de Sálvame, fue Pedrito Sola, quien durante la jornada del pasado lunes, 17 de junio, declaró que Anahí había comenzado a comprender de mejor manera cómo funcionaba la política, puesto sus respuestas resultaron ser evasivas para el amigo de Pati Chapoy: “ No la conozco, pero esto, todo esto me parece muy falso”, externo el conductor.

Cabe señalar que Pedro Sola no fue el único que consideró que las declaraciones de Anahí fueron falsas, sino que el conductor recibió un gran apoyo de la presentadora, Linet Puente, quien coincidió con la postura del economista. Cabe señalar que, hasta el momento, Anahí no ha hecho ningún comentario con respecto a lo dicho por el conductor de televisión o por su propia compañera del programa de espectáculos.

Fuentes: Tribuna