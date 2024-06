¿Se separa de RBD? Christian Chávez hace inesperada confesión sobre su pleito con Anahí

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido actor, Christian Chávez, recientemente dio una entrevista para reporteros de TV Azteca, acaba de hablar con respecto a su tan polémico pleito con la reconocida cantante y también actriz de melodramas, Anahí, pues ante sus cámaras hizo una inesperada confesión sobre su sentir y las medidas que está tomando ante esta situación, ¿acaso se separará de RBD?

El presunto fraude que sufrieron los integrantes de la banda que crearon cuando eran jóvenes y protagonizaron la novela de Televisa que llevaba por nombre Rebelde, a manos de su exmánager, Guillermo Rosas, ha provocado una serie de conflictos entre los integrantes de la agrupación, sobre todo porque Anahí era íntima amiga del representante y decidió felicitarlo en su cumpleaños tras los señalamientos en su contra.

Por si esto fuera poco, Christian también denunció a Rosas por el supuesto robó de su cuenta de YouTube, situaciones que ocasionaron una crisis en la amistad entre la intérprete de Adrenalina y Chávez, según confesó para Venga la Alegría, el también actor mexicano: "No te puedo decir que estamos perfectos porque no, ahorita es un momento complicado, pero pues siempre respetando los procesos de cada quien".

Anahí con Christian cuando nació su bebé. Internet

De la misma manera, el intérprete de 40 años reveló que todas estas complicaciones en su vida lo han hecho madurar y pensar diferente, aprendiendo poco a poco a ir poniendo límites con él mismo y con los demás, reconociendo que es lo que para él en este momento es aceptable y que no: "Como te digo, creo que también dentro de lo que yo he estado haciendo en este nuevo Christian es poner hasta donde sí, hasta donde no".

Al respecto del interés de Anahí por realizar una tercera auditoría para esclarecer el tema del aparente desfalco en las ganancias del Soy Rebelde Tour, el miembro del grupo pop manifestó: "Cada quien debe de actuar y cada quien debe de hacer lo que siente, lo que su corazón le dice, o sea, creo que cada quien tiene esa vía, pero sobre todo para mí era importante decir 'ya no, hasta aquí, ya no voy a permitir más un abuso como ya pasó hace tiempo'".

Y a pesar de que este tipo de declaraciones han desanimado a los fanáticos de la banda con respecto a la continuación de los proyectos del grupo, Chávez reveló que RBD aún tiene que cumplir un último compromiso con su público: "Ahorita lo más importante es sacar el live en Sao Paulo, que es algo que le estamos… que lo grabamos y que le tenemos preparada a la gente. Y vamos a ver porque el 4 de octubre cumplimos 20 años, entonces vamos a ver qué sorpresa les podemos dar".

Fuente: Tribuna del Yaqui