Tiembla Irina Baeva: Geraldine Bazán se reconcilia con Gabriel Soto y anuncia "nueva etapa"

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Geraldine Bazán no ha dejado de acaparar la atención de la prensa y de las redes sociales pues además de su polémica reciente participación en La Casa de los Famosos, de Telemundo, al poco tiempo de salir del reality se reencontró con su exesposo Gabriel Soto. En una reciente entrevista en el programa Hoy, la actriz mexicana confirmó que se reconcilió con el galán de las novelas tras su controversial divorcio.

Como se recordará, días atrás se volvieron virales una serie de imágenes en redes donde Geraldine y el actor de Televisa aparecen juntos en la primera comunión de su hija menor, Alexa Miranda. Durante su regreso a los foros de Televisa, la actriz compartió que tanto Gabriel como ella han dado prioridad a sus dos hijas para lograr una sana convivencia entre ambos, pese a que en el pasado estuvieron enemistados.

Para nosotros, lo más importante es la estabilidad emocional, que nuestras niñas estén contentas, la pasaron muy bien, y creo que eso es lo más importante".

Posteriormente, Bazán reveló que ha aprendido a dejar el pasado en el pasado y por ello ahora mantiene una gran relación con el prometido de Irina Baeva: "Y las etapas de la vida van cambiando y yo también estoy en una etapa en la que en la que de verdad tomas las cosas que son importantes. Fueron momentos muy bonitos, las niñas disfrutaron mucho y creo que eso es pues lo que más vale la pena”, explicó la actriz al programa Hoy.

Geraldine Bazán confirma reconciliación con Gabriel Soto

En este sentido, la mexicana recalcó que tanto su exmarido como ella han sabido respetar sus carreras profesionales, e incluso apoyarse para no detener ninguno de sus proyectos. "Sabemos lo que significa nuestro trabajo y nuestra carrera para ambos, entonces en eso sí nos apoyamos incondicionalmente, porque para nosotros lo más importante es eso, que las niñas estén seguras, tranquilas, y que ellas disfruten también", declaró.

Sin embargo, Geraldine se negó a revelar algunos detalles del acuerdo al que llegó con Soto, en el que se dice que presuntamente Irina Baeva tiene prohibido salir en fotografías junto a las menores. "Esos temas yo no los hablo porque es crear como más controversia y la verdad es que no me interesa", respondió cuando la cuestionaron al respecto.

Previo a estas declaraciones, Bazán reveló que está en pláticas para volver a Televisa en una telenovela junto al productor José Alberto Castro. "Muy contenta de estar de vuelta en casa… siempre me ha gustado trabajar con 'El Güero' y digamos que es una gran familia a la que me siento perteneciente. Entonces si todo queda que vuelva a trabajar con ellos, yo feliz, vuelvo a casa, y ya sabes que se me dan las malas, la verdad es que las disfruto mucho y parece ser que les gusto de mala", manifestó.

