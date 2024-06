Tras 10 años de matrimonio, confirman divorcio de esta querida conductora de televisión

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Si bien, cada vez que una pareja llega al altar, suelen hacerlo con la expectativa de que permanecerán con la persona que los acompañara para el resto de su vida; sin embargo, esto no siempre es así y luego de algunos años, las pruebas y el estrés constante hacen que la gente decida tomar caminos separados, ya sea porque directamente no se soportan o porque aún se aman, pero no quieren terminar odiándose.

Un ejemplo de ello es el ocurrido con la conductora Michelle Galván, quien recientemente trascendió, está en el medio del proceso de divorcio de quien fue su marido durante 10 años. Según información expuesta por la periodista de Instagram, Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, anteriormente, ambos atravesaron por una etapa sumamente dura, debido a que la conductora de Primer Impacto tuvo problemas hormonales tras dar a luz a su bebé.

Según lo dicho por Chamonic, la propia Michelle llegó a decir que el periodo del postparto fue el más complicado que les tocó vivir, puesto la presentadora no soportaba a su esposo de ningún modo: “Me chocaba como Fernando, mi esposo caminaba, como se acostaba, como vestía, como olía… ¡todo!”, llegó a declarar la estrella de televisión y todo parecería indicar que este hecho no hizo más que sumar fallos a la relación.

Es bajo este contexto que el equipo de Michelle Galván reveló que se encontraba en un proceso de divorcio con Fernando Guajardo, por lo que solicitaron a la prensa privacidad para que ambos involucrados puedan desarrollar su separación de la manera más amena posible, ya que, como todos saben, terminar una relación es una situación difícil, sobretodo cuando hay un matrimonio de por medio y un hijo.

“Michelle Galván se encuentra actualmente en un proceso de separación del señor Fernando Guajardo. En este momento la prioridad de Michelle Galván es la salud emocional y física de su hija de 4 años y la de ella. Dada la situación, pedimos privacidad y respeto esta situación”, se leía en el comunicado.

Michelle Galván y Fernando Guajardo se divorcian

Créditos: Instagram @chamonic3

Cabe señalar que, desde hace algún tiempo, la pareja ya estaba rodeada de rumores que apuntaban al divorcio, pero ambos se encargaron de disipar dichas dudas cuando se les vio felices en la inauguración del restaurante de Fernando, en Miami, CIDRA, donde se les vio felices e incluso el propio chef declaró que ambos solían organizarse para pasar el tiempo juntos: “Un día a la semana lo disfruto con ellas completo porque es importante tener un balance aunque en los últimos meses la dedicación ha sido casi de tiempo completo”, declaró el famoso chef.

Fuentes: Tribuna