Tras vetar de Televisa a integrante de 'VLA', conductora de 'Hoy' se une a 'LCDLF México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que supuestamente mandara a vetar de Televisa al polémico integrante de Venga la Alegría y reportero de espectáculos, Gabriel Cuevas, se acaba de confirmar que la reconocida conductora del programa Hoy y periodista, Shanik Berman, se habría quedado con su lugar, pues acaba de ser confirmada por la televisora para unirse a los habitantes de La Casa de los Famosos México.

Después de varios días con el anuncio de que este miércoles 19 de junio, la tercer habitante del reality show antes mencionado sería finalmente revelada, en el programa de Cuéntamelo Ya! se cumplió con lo prometido y al aire de este, junto a sus redes sociales se confirmó que Berman es la tercera participante que ha sido destapada con autorización de los altos mandos, uniéndose a los otros dos, Mario Bezares y Briggitte Bozzo.

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, a través de las redes sociales de la televisora antes mencionada, fue presentada como: "Polémica" y "atrevida", cuestionando si es que "¿Están listos para ver a @shanikberman en #LaCasaDeLosFamososMX?". Sin duda el público y sus propios compañeros esperan mucho escándalo de la periodista, dado a que en Con Permiso, en el programa Hoy y en Todo Para La Mujer es muy conocida por siempre levantar polémica por sus comentarios o acciones.

De hecho, aunque la casa aún no ha comenzado y Shanik ya está dando de que hablar, pues según informes del reconocido expresentador de Sale el Sol y columnista, Álex Kaffie, su colega comunicadora, habría exigido a Televisa que no lo integraran a La Casa de los Famosos si la querían a ella dentro: "Me dijeron que Shanik puso como condición, no me gusta sembrar la discordia, pero ya estaba elegido y puso como condición que lo quitaran", agregando que incluso tuvo el apoyo del actor y colega de Hoy, Arath de la Torre.

Sin embargo, Cuevas a través del espacio que tiene como presentador en el programa de Dulce y Picosito, que es liderado por la reconocida y preparada periodista de espectáculos, Flor Rubio, aseguró que nada de eso era verdad, que sí fue invitado y hasta realizó un casting para ingresar al mencionado reality show, pero que las cosas no se dieron, pese a que él estaba animado con la idea de formar parte de este, y al final no fue seleccionado, asegurando que va a apoyar a Berman lo que dure dentro.

Fuente: Tribuna del Yaqui