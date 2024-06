"Ya está medio loca": Wendy Guevara arremete contra Laura Zapata tras recibir ofensa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ayer revivió una polémica del pasado, gracias a que Wendy Guevara recordara el penoso momento en el que Laura Zapata se ofendió en un 'en vivo' al ser comparada por uno de sus seguidores con la ganadora de La Casa de los Famosos. Su reacción exagerada y comentario negativo sobre el supuesto parecido físico habría hecho sentir mal a la influencer, quien no se quedó de brazos cruzados y alzó la voz.

En un reciente encuentro con la prensa, la tiktoker opinó que la villana de telenovelas la insultó sin conocerla, por lo que le resultó incoherente que se sintiera con la libertad de humillarla. Para la creadora de contenidos, este gesto tan descuidado sería una señal de que la "señora ya está medio lurias (loca)", que dicho sea de paso ha salido de pleito con más figuras del medio del espectáculo; basta recordar sus antiguos conflictos con Cynthia Klitbo, Laura Bozzo, Héctor Suárez Gomís y hasta con su hermana, Thalía.

Los periodistas recordaron que la actriz también cuenta con un largo historial de acusaciones de homofobia, lo que fue confirmado por Guevara, quien declaró que Zapata "ha hablado muy mal de la comunidad (LGBTQ+)". En la actualidad las cosas han cambiado y las personas gays, lesbianas, trans y queer ya no se limitan a guardar silencio ante los desplantes en su contra. La integrante de 'Las Perdidas' dijo que ahora "ya saben qué hacer" con la gente que discrimina. En este sentido, mencionó que no les queda de otra más que "cancelarlos".

Hay gente que nos ven como 'equis' y ella (Laura Zapata) es una de ellas".

Ante cámaras y micrófonos, Wendy Guevara confesó que al enterarse de la forma despectiva en la que Zapata se refirió hacia ella, se sintió muy decepcionada, dado que antes de este percance, ella era fan de la estrella de televisión. "A mi me encantaba como villana", dijo. Incluso contó que cuando se iba a estrenar Cuna de Lobos, ella deseaba que Laura fuera "la nueva Catalina", pues no había nadie mejor que ella para asumir el papel. Poco después, se dio a conocer que el rol se le había asignado a otra actriz, lo que enojó a Wendy. Pero ahora, se dice feliz de que no consiguiera el papel por su actitud tan problemática. "Ahora sí que bueno, por liosa", soltó para finalizar la breve entrevista.

En diciembre 2023, Zapata enfureció tras ser comparada con Guevara

Fuente: Tribuna Sonora