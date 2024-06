Adiós TV Azteca: Tras 4 triunfos en 'Exatlón' y dejar 'VLA', Mati Álvez se iría a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que después de sus cuatro triunfos en el Exatlón México, y haber dejado Venga la Alegría: Fin de Semana, la reconocida deportista y presentadora, Mati Álvarez, acaba de volver a dar de que hablar y acaparar la atención de sus millones de fans, pues se dice que pronto confirmara que le habría dicho adiós a TV Azteca, ya que estaría en supuestas negociaciones para irse a Televisa.

En el año 2017 se estrenó la primer temporada del reality deportivo del Ajusco que marcó un gran éxito en reality, pero no fuie hasta la segunda temporada que se presentó Álvarez, convirtiéndose en la ganadora femenil, representando al equipo de los 'Famosos', siguiendo en la tercera, cuarta y séptima temporada, donde sumó sus cuatro trofeos. De igual forma, por un par de años fue presentadora del matutino antes mencionado, del cual salió para regresar al deporte.

Pero ahora, tras el gran final de la última temporada de Exatlón, Álvarez no ha tenido mucha presencia en televisión, pero a través de sus redes sociales ha dado un poco de foco a su vida personal, la cual pronto podría conocerse con más detalles, pues según la cuenta de X, antes conocido como Twitter, de La Portada AI1, ha señalado que los altos mandos de la empresa San Ángel la estarían buscando para la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Ante este hecho, sus millones de seguidores han dividido opiniones, pues afirman que quedaría mejor en realitys como La Isla, mientras que otros apoyaron la idea, expresando que debe de ir a donde le den oportunidad: "Hay no la van a vetar de TV AZTECA", "No es para esos realitys, a mí me gustaría verla en la @IslaReality o @AbandonadosTVA, eso estaría genial, no Reality chafas", "Tiene más oportunidades en Televisa que Azteca" y "Wow wow wow, ojalá llegue a un acuerdo, yo sí muero por verla 24/7".

Pero pese a todo el apoyo que sus fans le han expresado, hasta el momento esta información es simplemente una especulación, dado a que la reconocida deportista mexicana no se ha pronunciado sobre su supuesto trato para formar parte del reality show que será conducido por Galilea Montijo, al igual que tampoco los productores de dicho programa han dado el nombre de Mati como presunta candidata.

Fuente: Tribuna del Yaqui