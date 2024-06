¿Claudia Sheinbaum o Xóchilt Gálvez? Influencer dice que le ofrecieron 88mp para pedir votos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido influencer que se hace llamar Ron Roneos, recientemente ha empleado sus redes sociales para afirmar que hace una semana exactamente, un grupo de campaña política se le acercaron para ofrecerle 88 mil pesos, para que hiciera precisamente eso, compartir un video en el que pida votos a sus millones de seguidores para este 2 de junio, ¿acaso fue Claudia Sheinbaum o Xóchilt Gálvez?

Ron Hernández, nombre real del influencer, declaró que supuestamente una empresa se puso en contacto y le aseguraron que le querían dar 88 mil pesos para que pidiera al público que saliera a votar el día de las Elecciones de México 2024, que es este domingo 2 de junio, supuestamente diciéndole que no se tenía que afiliar a ninguno de los partidos, ya sea Morena, que tiene a Sheinbaum, o a la coalición electoral Fuerza y Corazón por México, formada por el PAN, PRI y PRD, que tiene a Xóchilt, o por Movimiento Naranja, que tiene a Jorge Máynez.

Pero con total firmeza, el influencer a través de su video, que se ha viralizado en X, anteriormente conocido como Twitter, afirmó que rechazó el dinero, ya que él considera que no es nadie para pedirle a los mexicanos que hacer, que nadie debe de coaccionarlos a hacer un voto si no lo desean, además de señalar que sabe bien que aunque estas personas le afirmaron que no era para alguien en específico, claramente sí debería de dar un mensaje de inclinación a uno de los candidatos a la presidencia, afirmando que para él todos pueden "formar una rueda e ir a chin... su madre", pues son "una mier...", y no piensa apoyarlos.

Ante este hecho, en la red social antes mencionada, varios señalaron que ni quién le crea que los rechazó, incluso La José, influencer y mejor amigo de 'La Divaza', señaló que no necesariamente era como decía, sino que era un claro método para que los ciudadanos fueran a ejercer su derecho al voto nada más y que no era ilegal: "En Estados Unidos hacen eso con famosos e influencers hace mil, así que no es nada nuevo. ¡Es para incentivar a votar!".

Por otro lado, cabe mencionar que a estas horas ya se realizó un cierre de casillas, por lo que han procedido a realizar el conteo de votos en base a encuestas que se realizaron a la salida de estas, en las cuales según conductores y periodistas como Ponchote, han compartido que sería Xóchitl Gálvez la candidata a presidencia que iría a la cabeza, en unas que compartió cuente con el 47 por ciento de votos y en otros con el 51 por ciento.

Fuente: Tribuna del Yaqui