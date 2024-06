Confirman divorcio de Eduardo Santamarina por infidelidad; actriz fue la tercera en discordia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Eduardo Santamarina de nueva cuenta se encuentra sumergido en la controversia y es que en horas recientes se confirmó que se divorció luego de que su esposa descubriera que le había sido infiel. Sin embargo, no se está hablando del matrimonio que en la actualidad tiene el actor con la guapísima Mayrín Villanueva, ya que en realidad esta terrible experiencia pertenece a Itatí Cantoral.

Durante esta semana, el programa Ventaneando transmitió una entrevista que la actriz y cantante dio en exclusiva a Pati Chapoy y en uno de los fragmentos aprovechó para platicar un poco de lo que vivió con el galán de Televisa. Cuando la periodista le preguntó a Itatí qué ocasionó su separación de 'Lalo', esta respondió rápidamente cantando la canción de El Venado, en relación a que su entonces marido le puso los cuernos.

Itatí acusa a Santamarina de infiel

Cantoral explicó que aunque no llevaba 3 años de casada con Eduardo, su matrimonio se hundió y aseguró que se debió a que ambos estaban muy jóvenes y no tenían experiencia: "Sí (me di cuenta de que me engañaba), pero la cosa es que éramos muy jóvenes y estábamos en nuestro apogeo, y yo creo que es muy tentador y no tuvimos la capacidad", compartió la intérprete ante las cámaras del programa Ventaneando.

Aunque Itatí jamás mencionó quién fue la tercera en discordia en su matrimonio, desde hace años se sabe que Susana González figuró como la amante de Eduardo, no obstante, a la fecha ambas actrices se llevan muy bien. "También tomé una decisión muy rápido y fue para mí, dolorosísimo porque mis hijos estaban chiquitos... Estaba muy compenetrada con Eduardo y juraba que jamás me iba a divorciar de él", dijo la actriz sobre su separación.

La villana de María la del Barrio contó que antes de enterarse que Santamarina la había estado engañando, también padeció otras situaciones como el hecho de que su esposo no llegara a dormir: "No llegaba a la casa. Ya no hablábamos. Yo decía: ‘Ya no me quiere. No nos queremos’. No sé. Hay muchas parejas que a lo mejor lo resuelven en terapia y en largo tiempo, pero como todo fue tan rápido y se hizo público, y como éramos famosísimos en aquella época".

La hija de don Roberto Cantoral fue sincera y compartió que su divorcio de Eduardo fue lo peor que le pudo haber pasado en aquella época, al punto de que tuvo que tomar "todas" las terapias posibles para poder recuperarse. "Decía: ‘¿Cómo voy a ser una madre soltera y mis hijos sin su papá?’. Fue mi primer golpe durísimo enfrentarme al mundo real...". Cabe resaltar que Itatí cerró esta plática diciendo que después de años "y mucho trabajo", ahora ya tiene una relación cordial con Santamarina.

