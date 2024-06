Desconsolada, Chiquis Rivera revela aborto espontaneo; así se encuentra

Los Ángeles, California. - Chiquis Rivera reveló este domingo 2 de junio que tuvo que cancelar su concierto de ayer por la noche en Albuquerque, Nuevo León, debido a que lamentablemente sufrió un aborto espontaneo. La famosa impactó con la noticia, pues nadie sabía que estaba esperando un bebé.

La hija de Jenni Rivera, que ya tenía 7 semanas de embarazo, comentó entre lágrimas, que no ha podido asimilar lo sucedido, no obstante, antes de dar más detalles a sus seguidores de lo que pasó, les externó una disculpa por cancelar la presentación y dijo que lo reagendaría.

Por medio de un comunicado lanzado en su cuenta de Instagram, el cual realizó en un video, La Chiquis explicó que tuvo el aborto después de haberse enterado apenas hace 2 semanas que estaba esperando a su primer bebé.

Para quien no lo sepa, ayer daría un concierto en Albuquerque, pero cuando estaba a punto de salir al escenario, comenzó a tener fuertes cólicos en el vientre, por lo que de inmediato la revisaron y se dieron cuenta que tenían que llevarla a emergencias. Luego de que los médicos la checaron, le confirmaron que había perdido a su bebé, noticia que le cayó como un valde de agua fría, sin embargo, aun así quiso volver con sus fans para el meet and great que tenía agendado, pero le pidieron que se regresara a descansar.

Tenía dolores como cólicos, yo tenía 7 semanas de embarazo y me preocupé porque en la mañana estaba sangrando poquito, pero mi doctora me dijo que no me preocupara, solo que no anduviera brincando. Tenía mucho dolor, no quería cancelar".