En las elecciones 2024, Laura Zapata manda fuerte amenaza a AMLO: “Van a salir corriendo”

Ciudad de México.- A lo largo de su carrera, Laura Zapata ha resaltado por ser una gran actriz, lo que la ha llevado a ser reconocida como una digna villana en las telenovelas; también es una excelente cantante, talento del que hizo gala durante su participación en el reality show de Netflix, Por Siempre Reinas; sin embargo, más allá de todo ello, la celebridad también es una activa crítica del Gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Como muchos sabrán, a lo largo de estos últimos 6 años, la histrionista ha hecho uso de sus redes sociales para criticar en gran medida las propuestas del presidente tabasqueño y ahora, que es 2 de junio (día de las elecciones presidenciales en México) la famosa no está dispuesta a quedarse callada y a incentivar a los mexicanos a votar por los otros aspirantes a la silla grande, como es el caso de Xóchitl Gálvez o el propio Máynez.

Un ejemplo de ello ocurrió hace aproximadamente una hora, cuando la estrella de televisión hizo uso de sus redes sociales como X (aplicación antes conocida como Twitter) y lanzó una fuerte advertencia a AMLO y al resto de su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), recalcando que el propósito del mismo sería imponer el socialismo en México, movimiento del cual la famosa no es ni de cerca partidaria.

Laura Zapata manda severo mensaje a AMLO

Asimismo, aseguró que llevaba 6 años esperando este 2 de junio, puesto tiene la esperanza de que los mexicanos hagan un nuevo cambio radical y muestren su favor hacia otro partido político que no sea precisamente Morena, cuyos integrantes saldrían “corriendo a Cuba o Venezuela”, destacó la hermana de Thalía o, en el mejor de los casos, serían encarcelados por las autoridades mexicanas, aunque no aclaró cuál sería la razón de su juicio.

“Los ojos del mundo entero están puestos sobre México. Seremos ejemplo de no aceptar el socialismo que propone el corrupto gobierno que ahora está al timón. Van a tener que salir corriendo a Cuba o Venezuela, les están pisando los talones para llevárselos a la cárcel donde tienen que estar”, declaró Laura.

Como era de esperarse, las declaraciones de la actriz causaron gran revuelo entre sus miles de seguidores en X, donde varios de ellos (aparentes partidarios de Andrés Manuel) no tardaron en responderle a la celebridad con mensajes como: “Lo siento Laurita. No te engañes. Somos muchos los que estamos votando por Claudia”, “Pues no vivimos en una dictadura… Las casillas están repletas de gente contenta”, entre otros mensajes.

