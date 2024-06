"¿Eres estú...?": Adele regaña a fan sobre el escenario por poderosa razón; la aclaman

Comparta este artículo

Las Vegas, Nevada.- La famosa y muy querida cantante de origen británico, Adele, de nueva cuenta se encuentra siendo tendencia en las redes sociales, pues no dudo en detener un momento su concierto para regañar a un fan sobre el escenario, ocasionando que los miles de personas presentes y también en internet, la aclamaran en apoyo al haberle cuestionado si "¿eres estú...?", debido a esta poderosa razón.

El pasado sábado 1 de junio, la reconocida intérprete de temas como Rolling In The Deep y Set Fire, presentó otro espectacular concierto en el Caesars Palace, ubicado en la ciudad de Las Vegas, en donde como de costumbre,. pasó entre el público cantando, y se tomó unos momentos para dedicarle unas palabras de afecto a sus fans, expresando su agradecimiento por el apoyo recibido a lo largo de los años.

Lamentablemente, mientras que estaba en una de sus breves pausas, y el público la aclamaba, un hombre entre el público aprovechó para gritar con todas sus fuerzas, con la intención de que la cantante lo escuchara, gritar "el orgullo apesta", haciéndose viral a través de X, anteriormente conocido como Twitter, causando una gran molestia entre los internautas, en especial entre los representantes de la comunidad LGBTQ+.

Pero, no solo en redes sociales estallaron en su contra, sino que también la propia cantante y creadora de temas como Hello y Send My Love, lo regañó directamente al ubicar la posición, expresando: "¿Eres jodidamente estúpido? No seas tan ridículo. Si no tienes nada bueno que decir, cállate, ¿de acuerdo?", ocasionando que los presentes la aclamaran con más fuerza, estallando en aplausos y gritos apoyando su postura para defender el mes del orgullo.

De la misma forma, internautas en las redes sociales no han dudado en hacerla viral por apoyar a la comunidad, expresando que sin duda era digna de ser admirada y respetada: "Esa es mi queen con voz de oro", "Y hasta el acento para mandarlo al cara... ¡Reina!", "Qué manera de darle un periodicazo en el hocico a ese tipo", "Si no tenés nada bueno que decir, cállate. Como respuesta a todo" y "Debería haber echado a esta persona del show".

