Laura Zapata alerta a México: La actriz de Televisa advierte sobre votaciones y la hunden

Ciudad de México.- La famosa actriz de melodramas y también presentadora, Laura Zapata, acaba de emplear sus redes sociales para tratar de crear conciencia en los jóvenes y adultos, lanzando una fuerte advertencia para México y sus habitantes, pues la exestrella de Televisa no dudo en advertir sobre las votaciones y afirmar la importancia de vigilar que se cumplan con las normas establecidas supuestamente en la constitución, por lo que la hundieron sin piedad.

Este domingo 2 de junio llegó el día de las elecciones, en el que finalmente se sabrá si Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum o Máynez, han logrado ganar el puesto a la Presidencia de México. Es precisamente por este motivo que la famosa actriz empleó sus redes sociales para advertir sobre los vootos de de los migrantes del pais, afirmando que deben de ser denunciados ante las autoridades correspondientes si se les ve en las urnas.

Fue precisamente a través de subcuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, que dejó en claro el por qué estaba advirtiendo de esto ybque hacer para una correcta "investigación" de las autoridades: "ADVERTENCIA URGENTE: *Si ven a un Sudamericano, Haitiano, o Cubano en las Urnas, de inmediato pídele al Presidente, a los Representantes, Vigilantes y Observadores de la Casilla para que paren un momento la Votación, porque ahí mismo se tiene que solucionar y hasta parar actividades en tanto se aclara su Legalidad".

Finalmente, brindóun númeroal cual llamar para que se haga con efecto de inmediato estas tan drásticas acciones que revelóla actriz de melodramas como La Gata, señalando que esto es para evitar cualquier fraude y ejercer el derecho ciudadano a unas votacionesjuatas: "*Acto seguido llamar a IFETEL 8008337233, para que llegue la Autoridad Electoral a Revisar la Situación* *¡Por Favor Comparte está información!* *¡DEFIENDE Y HAZ VALER TU VOTO!*".

Es por esto que a travésde dicha publicación, varios de sus millones de seguidores se han lanzado en su contra con comentarios como: "Hay un poco de xenofobia en tu tuit y no es por allí, no ma...", "Así o más xenofoba.¿Dime parfar como los voy a reconocer? Venga, no tengas miedo en sacar tu clasismo", "Hay un poquitito de tuit en tu racismo y xenofobia", "¿Y si vemos a personas horribles como tu, qué hacemos?" y "Seño, se quedó trabada en el papel de Malvina en María Mercedes, ya busque ayuda profesional".

Fuente: Tribuna del Yaqui