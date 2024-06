Pati Chapoy sorprende al reaccionar a su parodia en '¿Quién lo mató?'

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Ayer 1 de junio se estrenaron dos nuevos episodios de la serie ¿Quién lo mató?, la cual fue inspirada en el asesinato del conductor Paco Stanley. el capítulo cuatro, el cual es protagonizado por Zuria Vega como Brenda Bezares, está inspirado en la entrevista que concedió a la conductora de Ventaneando, Pati Chapoy.

Después de que el capítulo se volviera en uno de los más destacados de la producción de Prime Video, la conductora de TV Azteca reaccionó a su "parodia" y lo que dijo no pasó desapercibido para nadie.

En el cuarto episodio del programa ya mencionado, Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares, va al programa de tv para dar una entrevista y hablar sobre su relación con Stanley. Después de que esta escena se hiciera viral en redes, un internauta se cuestionó si Chapoy ya habría visto ¿Quién lo mató?, por lo que segundos después, Pati se hizo presente en X con un mensaje que dejó boquiabiertos a todos.

Pues bien, la conductora comentó que sí, que ya había visto el nuevo capítulo de la serie y su parodia le pareció "bien realizada", por lo que el público le pidió que diera su versión del asesinato de Stanley, el cual sucedió en junio de 1997.

Para quien quiera ver la serie, la cual se estrenó el 27 de mayo, se encuentra disponible en Prime Video y cada viernes se lanzarán dos nuevos capítulos. Hasta ahora están disponibles: Jorge Gil, Mario Bezares, Benito Castro y Brenda Bezares.

Por otra parte, hace poco Paola Durante también reaccionó a su caracterización en la serie, y esto fue lo que dijo: "Eso sí, a mí me encanta Belinda, soy su fan, ¿ella qué culpa tiene, no?, ella está actuando, en varias ocasiones como que si dije: ´Ay, si soy yo', digo le faltó un poquito a la caracterización, al principio la pusieron en una foto como fea y no soy fea, oigan".

