Rocío Banquells le da un puñetazo y llama pendej... a su productor por esto

Ciudad de México. - Por 10 temporadas, el espectáculo de GranDiosas se ha mantenido en el escenario, no obstante, a través de 14 años de edad, el show estuvo inmiscuido en varios escándalos, el último de ellos tiene que ver con Rocío Banquells y Hugo Mejuto, el cual es el productor.

La nueva polémica tiene que ver con Banquells y Mejuto, quien acusa a la famosa de haberlo golpeado. Según lo relatado por el propio productor a Carlo Uriel para el programa llamado Dulce y Picosito, de Flor Rubio, todo pasó en Playa del Carmen el mes pasado, para ser más exactos, el 10 de mayo.

Debido a que otros cantantes se presentaron previo al show de GranDiosas, el productor tuvo que hacer ciertos ajustes, así lo explicó: "Quité una canción que canta Rocío y la quité precisamente por las fallas técnicas, previniendo cualquier otro problema más grande, quizá se molestó, lo tomó personal, y al final del cierre del show ella no salió".

Mejuto afirmó que, en medio de su molestia, Rocío se quitó los audífonos por el cual reciben instrucciones, razón por la cual ella no escuchó cuando dieron la entrada para el cierre del show. Por esta razón, Aranza y Ana Cirré cantaron las partes que le tocaban a Rocío, pues ella no estaba en el escenario.

De acuerdo con el productor, una vez que terminaron la presentación, Banquells fue hacia él y "se le ocurrió decirme pend...y con el puño darme un golpe". Luego Mejuto detalló: "La agresión fue directa, puño cerrado, fue un puñetazo, hago ejercicio y no lo sentí tan fuerte, o es por la adrenalina".

Nada justifica una agresión, primero me dijo 'eres un pend...jo', es una agresión verbal y al hacer un puñetazo es una agresión física (...) nada justifica eso".

Asimismo, algunas fuentes que se encontraban detrás del escenario comentaron que Rocío tuvo que ser detenida por su acompañante y su staff, pues ella quería volver a golpear al productor. "No hay que dejarlo pasar, ni justificarlo, en el caso de que yo hubiera cometido una agresión verbal o física, yo estaría preso en Playa del Carmen, cancelado en redes sociales y no salgo a victimizarme", dijo.