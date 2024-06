¿Sale del clóset? Cantante de JNS revela en Televisa que besó a Angie Taddei: "Es de amor"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa integrante de JNS y también actriz, Regina Murguía, acaba de sincerarse ante sus millones de fans, pues en una dinámica de preguntas y respuestas en programa de Televisa esta reveló que durante fiestas y tras conciertos en palenques se ha besado con Angie Taddei y otras de sus colegas de la agrupación anteriormente mencionada, afirmando que todo "es de amor", ¿acaso ha salido del clóset?

Fue hace poco que Regina se presentó en el programa Faisy Nights, en donde formó parte de la dinámica en la que el público es el que les envía las preguntas para que ellos respondan, estando acompañada por la actriz y presentadora, Michelle Rodríguez, y la reconocida influencer, Dhasia Wezka, las cuales abarcaron sin tapujos y con total naturalidad el tema de los tríos, sorprendiendo a todos.

Pero, por su parte, Angie confesó que ella jamás ha vivido la experiencia de formar parte de un trío, por lo cual Rodríguez le señaló sorprendida que si como pues en el grupo eran tres las integrantes, haciendo referencia a ella, Angie y Melissa López, a los que ella declaró: "No, pues son mis compañeras y no hay besos, bueno, a veces", ocasionando que el presentador del programa, Faisy, le cuestionara si hubo o no un beso entre ellas, a lo que al final terminó por confesar: "Sí, nos hemos dado besos".

Integrantes de JNS. Internet

Ante este hecho, la intérprete de temas como Enferma de Amor, declaró que ha sucedido en un par de ocasiones, más que nada en los Palenques, afirmando que aunque no se crea, el alcohol tiene mucho que ver: "Ahora que estuvimos en un palenque, y pues los palenques se ponen bien divertidos. En el de Villahermosa, Tabasco, con unos calores de cuarenta grados, me puse a tomar y pues uno dice que en el calor no se siente (el alcohol), y sí, efectivamente, sí".

De igual forma, quiso confesar ante las cámaras de Unicable su experiencia y como es que sucedió su beso con Angie, recalcando que no es que fuera lesbiana: "Yo estaba bien alegre, y estaba platicándole a mis amigos músicos, que cuando uno le da besos a sus amigas, no es que sea uno lesbiana, no, es porque es de amor, Entonces entró Angie al camerino y le dije: ‘Ven, dame un beso’, y le di un beso". Cabe mencionar que agregó que esa fue la primera vez que se dieron un beso ellas, pues solo le había dado a su excompañera, Karla Díaz.

Fuente: Tribuna del Yaqui