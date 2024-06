Taylor Momsen es tratada por rabia luego de ser mordida por un murciélago en España

Sevilla, España. - Taylor Momsen, estrella de Gossip Girl y líder de la banda de rock The Pretty Reckless, fue mordida por un murciélago mientras actuaba en el escenario del estadio La Cartuja de Sevilla. El incidente ocurrió el miércoles, mientras el grupo abría el concierto para la legendaria banda AC/DC.

El extraño suceso tuvo lugar después de que Momsen y su banda terminaran de interpretar su canción Witches Burn. Un murciélago aterrizó sobre el escenario y mordió el muslo izquierdo de la cantante. Inicialmente, la cantante no se dio cuenta de lo ocurrido y continuó su actuación, ignorando los intentos de la audiencia por llamar su atención sobre el animal.

La famosa, de 30 años de edad, compartió un video del incidente en sus cuentas de Instagram y TikTok. En las imágenes se puede ver cómo un tramoyista le quita el animal del muslo. A pesar del susto, la artista continuó con su actuación sin interrupciones significativas.

Después del concierto, la artista fue llevada a un hospital local, donde recibió tratamiento por la mordedura. Posteriormente, la cantante compartió un mensaje con sus seguidores en las redes sociales, informando que se tomaría lo sucedido con calma y agradeciendo al personal del hospital.

Entonces... MOMENTO ROCK AND ROLL... en Sevilla el miércoles durante la Quema de Brujas de todas las canciones... un murciélago voló sobre mí y se aferró a mi pierna... en el momento en que estaba actuando y no tenía idea hasta que la increíble multitud siguió gritando y señalando", escribió Momsen. "Era lindo, pero sí, me mordió... Así que las vacunas contra la rabia durante las próximas dos semanas. Gracias a todo el personal del hospital que me apodó #batgirl después de verlo en las noticias locales esa mañana... Más imágenes por venir... Eso es para los libros!!!", apuntaló.