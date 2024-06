Tunden en redes a Marimar Vega por quejarse de atención a adultos mayores en casillas

Ciudad de México.- La mañana del 2 de junio, Marimar Vega, pasó momentos estresantes cuándo intentaba ejercer su derecho al voto en una casilla especial; pero también fue criticada por esta situación. En un video que compartió a través de Instagram, la artista compartió detalles de como la espera se habría extendido por horas y esto inmediatamente generó cientos de reacciones entre los usuarios de la red social.

Al llegar a la casilla electoral una hora antes de su apertura, Vega se encontró con una fila que se extendía por varias cuadras. A través de sus historias en Instagram, expresó su desconcierto ante esto:

Vega y otros votantes fueron informados de la creación de una fila especial para personas de la tercera edad, lo que significaba un retraso adicional para quienes ya aguardaban desde tempranas horas:

La actriz fue blanco de críticas en redes sociales ya que muchos la acusaron de falta de empatía hacia las personas mayores y de no haber actualizado su INE. Ante esto, Vega aclaró que su molestia no era debido ala priorización de los adultos mayores, sino en la desorganización y en la posibilidad de quedarse sin votar.

Para los que atacan; 1, no me estoy quejando por estar formada, me estoy quejando porque de repente inventaron una fila de gente que no estaba formada y los empezaron a dejar pasar. También para los que atacan (diciendo) que es mi culpa por no actualizar mi INE, no, está actualizada, pero estas casillas especiales son para gente como yo que, por trabajo, no podemos estar en nuestra ciudad, explicó la actriz