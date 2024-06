"Vende patrias": Galán de Televisa hunde a AMLO y productor por 'fraude' a México de 150mdp

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el galán de Televisa y modelo mexicano, José Luis Reséndez, acaba de lanzar un duro comentario en contra del Gobierno mexicano, por lo que no tuvo reparos al momento de hundir a AMLO, actual presidente, y al productor de TV e ideólogo de la 4T, Epigmenio Ibarra, acusándolos de ser unos "vende patrias", por supuestamente haber cometido fraude a México por alrededor de 150 millones de pesos.

Como se sabe, hace poco que el medio de comunicación Latinus compartió un reportaje en el que afirman que Andrés Manuel López Obrador le dio un crédito de 150 millones de pesos a Epigmenio, que es su mayor propagandista según informes, en plena pandemia por coronavirus para su empresa, cuando se tenía solo un total de 25 mil pesos para sobrevivir, destacando que a cuatro años de esto, aún no regresa ni un solo peso.

Es por eso que ahora, en plenas Elecciones de México 2024, el periodista de dicho medio, Carlos Torres, compartió un video en el que Ibarra de inmediato le huye y le dice: "Yo no hablo con panfletos, no le hablaré a Latinus, no hablaré con calumniadores y mercenarios de la información", por lo que este resaltó: "El productor de narco series Epigmenio Ibarra, el que esquivó balazos, el que salió volando por un parabrisas a 120 km/h, NO pudo responder una simple pregunta sobre el crédito de 150 millones de pesos que le dieron de nuestros impuestos y que no ha pagado intereses moratorios".

Ante este hecho, el actor de novelas como Destilando Amor, empleó sus redes sociales para lanzarse en contra de Ibarra y de igual forma a AMLO por ayudarlo, destacando que solamente ha causado mal a México: "Eres un cáncer para México @epigmenioibarra, tú eres el mercenario hipócrita, tú eres uno de los que tanto daño le han hecho a la industria desvalorizando al talento artístico y abusando de la mano de obra, los trabajadores, para beneficiar a empresas extranjeras como Telemundo".

Pero eso no fue todo, pues a través de su mensaje por X, anteriormente conocido como Twitter, declaró que poco a poco el país iba a abrir los ojos y que en un futuro las "alimañas" como él terminarían pagando todo lo que debían: "¡Tú eres un vende patrias! El pueblo ya está abriendo los ojos, poco a poco defenderemos los derechos y libertades que nos corresponden, y acabaremos con las alimañas como tú".

Fuente: Tribuna del Yaqui