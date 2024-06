Anahí prepara demanda por difamación; sería por acusaciones de desfalco en RBD

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las cosas para RBD sigue poniéndose más tensas, pues Anahí inició un nuevo proceso legal a modo de defensa de las acusaciones que ha recibido y que la involucran con el desfalco millonario durante la gira Soy Rebelde Tour, así lo confirmó su esposo Manuel Velasco.

De acuerdo con la pareja de la cantante, ambos se sienten cansados de los señalamientos injustos que no han hecho otra cosa más que manchar su nombre. Por ello, decidieron interponer una demanda por difamación y por daño moral hacia "quien resulte responsable por la desinformación" que corre en redes sociales y medios de comunicación.

Velasco aclaró que hasta el momento no han apuntado hacia alguien en particular e instó a todo aquel que tenga sospechas a probarlas con evidencia material y no simplemente a hablar sin sustento. Y es que en múltiples ocasiones, Anahí ha sido tachada de cómplice de su exmmánager Guillermo Rosas. El rumor surgió a partir de que en su cumpleaños, ella le enviara una felicitación, lo que dejó con un mal sabor de boca a sus seguidores y hasta a sus compañeros de banda.

Eso es una ridiculez, es un absurdo, y quien diga eso pues está mintiendo, y por eso con toda claridad nosotros lo hemos señalado, porque es muy fácil decir cosas, sin sustento, si alguien tiene sustento, pues que lo declare".

Si bien las intenciones de la cantante de Mi Delirio fueron buenas, el fandom tomó a mal el mensaje, al cual consideraron fuera de lugar. Varios usuarios vieron como desafortunado su actuar, al ser poco solidaria con sus colegas que fueron afectados por Rosas y habían expresado abiertamente su inconformidad con su antiguo representante.

Por su parte, Anahí dijo la semana pasada ante la prensa que se siente libre de culpa, pues sus acciones han sido transparentes hasta el momento. Incluso mencionó que al igual que Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, también desea claridad en el caso. Descartó estar 'del lado' de Rosas, a quien no defiende, pero tampoco acusa porque aún no tienen los resultados en mano de las auditorías de las ganancias del tour.

La famosa externó que aún guarda esperanzas en que el mal entendido se solucione y de pie a más reencuentros de la banda. Por su parte, adelantó que se encuentra en pláticas con un despacho internacional de mucho prestigio para organizar otra auditoría individual.

Fuente: Tribuna Sonora