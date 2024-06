Christian Nodal desata rumores de boda con Ángela Aguilar tras subir esta foto

Comparta este artículo

París, Francia. - Este jueves 20 de junio, Christian Nodal reapareció en su cuenta de Instagram para compartir su experiencia como invitado especial en un famoso evento de moda en París, Francia. El cantante de regional mexicano publicó varias fotografías en las que posó junto al renombrado diseñador estadounidense Rick Owens y otras personalidades presentes en el desfile.

La reaparición de Nodal en esta nación se dio pocas horas después de haber sido captado en un parque de diversiones de Disney con su novia, Ángela Aguilar. Hay que comentar que la pareja fue amable con sus seguidores, aceptando tomarse fotos con ellos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas no fue la presencia del cantante en el evento, sino su llamativo look y un anillo de aparente oro blanco que lucía en el dedo anular de su mano izquierda. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, con reacciones como: “Hasta el estilo le robó a la jefa”, “El cucaracho de moda”, “Hombres como tú! Muchos!! Los que abandonan su paternidad porque ya no aman a la mamá de su hijo”, “Ya te tiene el mismo corte de cabello”, “Se parece a Johnny Depp”, “Se está pareciendo a Ángela”.

Muchos internautas señalaron que Nodal parece estar adaptando el look de su pareja, Aguilar, debido a su corte de pelo. Otros mencionaron que el cantante podría estar imitando el icónico peinado de Johnny Depp en los años 90. Los rumores sobre un posible matrimonio entre Nodal y Aguilar también resurgieron debido al anillo que ambos han llevado desde el inicio de su relación.

Aunque el anillo en el dedo anular suele interpretarse como una alianza matrimonial, en este caso podría tratarse de un anillo de promesa, simbolizando la intención de la pareja de contraer nupcias en el futuro. Hay que subrayar que esta tendencia de usar anillos de promesa se ha popularizado en los últimos años entre las parejas jóvenes.

Las habladurías sobre un supuesto enlace matrimonial entre Nodal y Aguilar se intensificaron después de que un maquillista especialista en novias publicara el maquillaje realizado a Ángela. Además, algunas usuarias de redes sociales afirmaron haber visto a Nodal afuera de una tienda de vestidos de novia.

Ante estos rumores, la menor de los Aguilar salió a aclararlo. En una entrevista para Quién, la cantante declaró: “La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”.

Fuente: Tribuna