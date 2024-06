¿Cuánto dinero gana Danna Paola? Descubre la FORTUNA que ha recibido en su carrera

Ciudad de México.- ¿Alguna vez te has preguntado cuánto dinero pueden llegar a acumular las figuras del espectáculo? Danna dio respuesta a esta incógnita durante un encuentro con la prensa. ¡Estamos seguros de que quedarás impresionado luego de leer la cantidad!

Con una trayectoria artística de 24 años, no es una sorpresa que la fortuna de la actriz ascienda a cifras millonarias. Y es que durante su carrera, la mexicana ha colaborado en proyectos muy importantes, como lo fue en su momento la serie Élite, en la que dio vida al personaje 'Lucrecia' a lo largo de tres temporadas, pero del cual tuvo que despedirse para no descuidar su vida musical que ha dado sus frutos con el reciente lanzamiento del séptimo álbum de estudio Childstar, por la disquera Universal Music México, que plasma la lucha interna de la famosa por mantener su identidad en medio del estrellato.

Además de ello, su talento la ha llevado a protagonizar puestas en escena como Wicked y telenovelas como Atrévete a Soñar, una adaptación de la serie española Patito Feo, y Amy, la niña de la mochila azul, en la cual trabajó desde la temprana edad de nueve años. Todo ello la ha recompensado con la nada despreciable cantidad de nueve millones de dólares, que equivaldrían a 165 millones 935 mil 700 pesos.

La compositora confesó en el programa La Resistencia que es muy cuidadosa con su dinero y que no es fan de tenerlo estancado en el banco, por lo que lo tiene invertido con el fin de "moverlo" y hacer que sus ganancias continúen creciendo. Aunque de su propia voz, Danna expuso cuánto dinero le pertenece, existe otra fuente (conocida por contener los datos del patrimonio de los famosos) que revela que la intérprete de ATARI y XT4S1S tendría un millón de dólares extra (casi 18 millones y medio de pesos más).

En la misma entrevista, la productora de 28 años de edad contestó qué es lo que usualmente "se le va" el dinero. Y no, no es en ropa, tecnología o viajes. Para ella, lo más importante es su equipo de trabajo, pues representa parte de su imagen y ayudan a que sus shows sean de la mejor calidad. Danna incluso de autocomparó con Shakira, quien suele dedicar la mayor parte de sus ganancias a los sueldos de sus colaboradores.

Me pasa lo mismo que a Shakira, en lo que más gasto es en los sueldos del equipo de trabajo, invierto mucho en el equipo de producción, no tengo dinero en el banco, tenerlo estancado no sería algo bueno".