Cynthia Rodríguez comparte prueba de embarazo y Carlos Rivera confirma su segundo hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora Cynthia Rodríguez dejó sorprendidos a sus millones de seguidores debido a que este jueves 20 de junio compartió una serie de fotografías en las que aparece embarazada, además de que publicó una prueba de embarazo positiva. En tanto que su esposo, el cantante Carlos Rivera, dio una reveladora entrevista donde confesó que él y Cyn sí volverán a ser padres, tras el nacimiento de su primer hijo en 2023.

Como se recordará, los exalumnos de La Academia se casaron en secreto en el verano de 2022 mientras que el pasado mes de agosto dieron la bienvenida a su primer hijo León. A meses de debutar como madre, esta mañana, la exconductora del programa Venga la Alegría hizo uso de su cuenta oficial de Instagram para recordar cómo fue su embarazo, aunque esto provocó dudas ya que muchos de sus fans creyeron que nuevamente estaba embarazada.

Recordando…Durante mi embarazo, disfruté de cada patadita y cambio en mi cuerpo, consciente de que estaba creando algo único", escribió.

Cynthia Rodríguez comparte fotos embarazada

Carlos Rivera confirma que buscarán ser padres otra vez

Mientras Cynthia provocaba las dudas sobre un embarazo, su esposo Carlos Rivera confirmó que efectivamente volverán a ser padres ya que él y la guapísima coahuilense está buscando a su segundo hijo. A pesar de que el cantautor mexicano es muy reservado con su vida personal, durante la entrevista con Ingrid Coronado para Sale el Sol, el nacido en Tlaxcala confirmó que desea ser padre por segunda ocasión.

Nos encantaría, primero si Dios quiere…", dijo el intérprete de Te esperaba a la conductora ante el cuestionamiento sobre una nueva paternidad.

Sin embargo, Coronado no quiso quedarse con una respuesta tan ambigua, por lo que al preguntarle si ya estaban poniendo manos a la obra, Carlos contestó: "Estamos en ello", con una gran sonrisa. Previo a estas declaraciones, Rivera manifestó lo encantado que se encuentra con su primogénito León y enumeró las cosas que le gustan de él. "Todo… despertar y que esté sonriéndote, no sé, todo, algo que amo de él es que cómo te mira a los ojos, me mira con una mirada que me lleva al universo" dijo Rivera muy emocionado.

Finalmente, el exgalán de TV Azteca lamentó que su padre José Gonzalo Gilberto Rivera Ramírez, que falleció en agosto de 2022, no hubiera conocido al pequeño León, aunque asegura que su hijo se lo recuerda en muchas ocasiones. "No, no le tocó y es de las cosas que más pesan a veces, pero de alguna manera también yo veo a mi hijo y veo muchas cosas de él".

Fuente: Tribuna