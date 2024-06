Filtran que Ángela Aguilar estaba destrozada por la boda de Christian Nodal con Belinda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, hoy en día, Ángela Aguilar y Christian Nodal son una de las parejas más controvertidas de la industria del entretenimiento mexicano, la realidad es que ambos han sido muy enfáticos en aclarar que siempre han estado muy enamorados uno del otro, sobretodo después de que protagonizaron el video de Dime cómo quieres, donde los cantantes desbordaron una gran cantidad de química.

Como es bien sabido, no toda la gente está encantada por la forma en la que se dieron las cosas, sobretodo porque existe una fuerte impresión de que Christian Nodal habría engañado a su anterior pareja, Cazzu, a quien dejaría con una hija de apenas 8 meses, para irse a vivir su romance soñado con Ángela Aguilar. Por ello mismo, la gente se ha encargado de indagar en las entrevistas anteriores de los cantantes del regional mexicano para descubrir si realmente estaban enamorados desde hacia mucho tiempo.

Es bajo este contexto que, recientemente, se filtró una entrevista de Ángela Aguilar, en la que es cuestionada sobre si asistiría a la boda de Belinda con Nodal (puesto hay que recordar que la expareja estuvo comprometida hace aproximadamente 2 años). Ante esto, la denominada princesa del regional mexicano se deja ver devastada y seria (algo extraño en ella puesto siempre procura aparecer alegre ante las cámaras).

La joven explica que el presunto día de la boda ella estaría ocupada con un concierto, así que no habría ido, también dejó en claro que no fue invitada al evento; sin embargo, no reparó en desearles la mayor de las felicidades a lo largo de su vida juntos: “Yo tengo show mañana, así que aunque me hubieran invitado no hubiera ido… pero no sé nada al respecto… o si sí se casan les deseo la mayor felicidad y que les vaya super bien”, indicó la joven.

Según declaraciones de la gente, Ángela se habría contenido para evitar llorar frente a las cámaras, aunque esto es difícil de saber, puesto se le ve utilizando un cubrebocas y un sombrero que impide que a las personas observar su rostro con totalidad. Como ya todos saben, la ceremonia jamás se llevó a acabo y Nodal y Belinda terminaron su relación el 13 de febrero del 2022, de manera tan sorpresiva que, incluso, a la fecha se desconocen las causas del truene.

