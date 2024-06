Hunden a Meghan Markle: Filtran que la actriz quería ropa y bolsas de diseñador gratis

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El ascenso de Meghan Markle a la Familia Real Británica ha sido especialmente polémico, por los rumores que circulan entorno a la ahora duquesa de Sussex, quien según investigaciones de la prensa, habría resaltado por ser sumamente ambiciosa y esperar un trato distinto al que terminó recibiendo, lo que causó que tanto ella como el propio Príncipe Harry optaran por dejar de lado la dura vida de noble.

De acuerdo con algunos investigaciones de medios como Page Six, Meghan Markle aspiraba a llevar una vida similar que las Kardashian, pero bajo el ala de la monarquía inglesa, motivo por el que cuando recién arribó al palacio comenzó a recibir cientos de regalos de diversas marcas que deseaban que utilizara su ropa, maquillaje, bolsos y accesorios; sin embargo, el propio equipo de la Reina Isabel II actuó rápidamente para que esto dejase de ocurrir, lo cual habría enfurecido a la actriz de Suits.

Meghan Markle pediría ropa y bolsos gratis a Victoria Beckham

Si bien esto era del conocimiento público desde hace algún tiempo, recién trascendió un informe relacionado en el libro de La Casa de Beckham, escrito por el biógrafo de celebridades Tom Bower, quien reveló que una de las empresas con las que Meghan se habría contactado fue precisamente con Victoria, a quien le pidió que le enviara ropa y accesorios para que ella pudiese utilizarlos gratuitamente en sus eventos.

Y es que, en la temporada en al que Meghan era apenas la prometida de Harry, también era gran amiga de la exSpice-Girl, Victoria Beckham, a quien le pidió que le diera ropa y bolsos gratis. Si bien, la cantante así lo hizo, la realidad es que el Palacio de Buckingham no tardó en meter un freno puesto dicho comportamiento iría en contra de sus “reglas”. Dicha historia se habría quedado guardad en el más oscuro baúl de los secretos de Markle de no ser porque alguien filtró la noticia.

Resulta ser que, luego de lo ocurrido, alguien vendió la información a los medios, lo que llevó a Meghan a acusar a Victoria Beckham de haber sido la traidora; sin embargo, esto no sería así, puesto la propia diseñadora de modas aseveró que, quien vendió la noticia no fue otra que una estilista. Si bien, hasta el momento se desconoce con exactitud quien habló primero, la realidad es que tanto Markle como la cantante continúan separadas.

