"Las mato": Erik Rubín advierte a sus hijas sobre seguir los 'pasos' de Ángela Aguilar

Ciudad de México.- En un reciente encuentro con la prensa, Erik Rubín opinó acerca de la controversia que está enfrentando la dinastía Aguilar luego de que se confirmara que Ángela Aguilar había iniciado un noviazgo con Christian Nodal, por lo cual el cantante se solidarizó con su colega Pepe Aguilar, enviándole todo su respeto ante la adversidad. Y luego de que se especulara que Ángela se podría haber casado a sus apenas 20 años, el exTimbiriche habló de la posibilidad de que sus hijas hagan lo mismo.

Anteriormente, el exesposo de Andrea Escalona ya había demostrado ser un padre abierto y nada celoso desde que Mía Rubín, su primogénita, anunció que tiene novio, y durante su reciente plática con los reporteros, no dudó en bromear cuando fue cuestionado por una posible boda. Debido a los rumores que aseguran que Ángela y Nodal contrajeron nupcias semanas atrás, Erik compartió qué actitud tomaría si está en una situación similar con sus hijas.

Las mato…", respondió Rubín en primera instancia.

Sin embargo, luego de soltar una gran carcajada, el productor musical manifestó: "No, no, no, yo creo que ellas son muy inteligentes, sabrán decidir cuándo es el mejor momento". De la misma manera, el intérprete de canciones como Princesa Tibetana manifestó que lo único que desea es que las jóvenes se realicen en todos los ámbitos de su vida. "Nada más bonito que ver a tu hija feliz, plena, entonces por la parte del amor, por la parte de su proyecto que ha trabajado tanto".

Amo verlas felices, plenas, no, esta niña también está pasando por un gran momento. Y bueno, nada, nada es, es muy lindo verlas felices, realizadas", declaró.

Erik Rubín con sus hijas, Mía y Nina

Asimismo, Erik habló de Tarik Othon, novio de su primogénita, y mencionó que está sumamente feliz de que él sea pareja de Mía, expresando todo su amor hacia él y afirmando que ya son una familia. Por su parte, Mía Rubín Legarreta prefirió no emitir su postura sobre el anuncio de romance entre Christian Nodal y Ángela, tras la ola de opiniones a favor y en contra de su noviazgo, pues presuntamente traicionaron a Cazzu.

Es un tema sensible y prefiero no comentar nada, simplemente espero que ambas partes encuentren la calma en su tormenta, es lo único que espero", manifestó la también actriz.

Finalmente, la joven intérprete, que está estrenando su EP, negó que por su parte se pueda tatuar las iniciales de su novio, tal como lo hizo Ángela, por un poderoso motivo. "Yo en lo personal, pues yo no tengo tatuajes, entonces pues yo no lo haría, pero pues mira, qué cada quien haga lo que quiera, mejor prefiero no opinar, y que todos vivan en armonía y en paz", remató.

Fuente: Tribuna