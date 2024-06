Le desvalijaron el automóvil; Gala Montes denuncia robo en la Ciudad de México

Ciudad de México.- La delincuencia en la capital no perdona a nadie, ni siquiera a las estrellas. Gala Montes denunció ante medios de comunicación la ineficacia de la Policía, luego de ser víctima de un robo a plena luz del día. El crimen ocurrió en Tonalá 302, en la colonia Roma, pero no especificó la fecha en la que ocurrió el hurto.

La prensa la abordó para cuestionarla sobre su presunta participación en la nueva generación de La Casa de los Famosos México, sin embargo, la actriz ignoró cualquier pregunta sobre el tema y prefirió darle mayor peso a su preocupación porque delincuentes habían sustraído la parte delantera de su automóvil.

Gala Montes, quien ha participado en telenovelas reconocidas como Vivir de Amor y Diseñando tu Amor, relató que todo sucedió alrededor de las 19:30 horas, de acuerdo con lo captado por una cámara de videovigilancia. Ante la injusticia decidió no quedarse de brazos cruzados y por ello interpuso una denuncia vía Internet. No obstante, ésta se vio obstaculizada ya que requiere que la cantante se presente ante las autoridades para que le den seguimiento.

Ve ¿ya vieron mi parrilla?, me la robaron, me robaron mi parrilla", expresó la artista de 23 años.

Una vez que estuvo más tranquila y ya se había desahogado sobre la parrilla de su vehículo, los comunicadores se animaron a preguntarle una vez más sobre las especulaciones que giran en torno a que formará parte de los concursantes del reality. Gala se mostró sorprendida y dijo que en caso de recibir la propuesta por parte de los organizadores, la aceptaría sin chistar.

Explicó que para ella, La Casa de los Famosos representa una oportunidad de trabajo. Declaró que no le da miedo que al entrar a dicho programa se exponga su vida personal. Sin embargo, dejó en claro para poder ingresar, primero tendría que verificar su agenda a fin de que sus proyectos no se empalmen unos con otros.

Claro, ¡ay!, es trabajo, ¿tú no te meterías?, no importa [que expongan mi vida personal], que me mantengan, que me exhiban, si no tengo trabajo, sí claro", dijo al respecto.