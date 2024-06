Luis R. Conriquez sufre FUERTE accidente a bordo de una cuatrimoto; fans se preocupan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los accidentes pasan en un apenas un pestañeo y Luis R. Conriquez lo comprobó luego de caerse desde una cuatrimoto. En un video de unos cuantos segundos, se mostró el momento justo en el que el cantante se estrella contra el suelo tras haber perdido el control del volante.

Al inicio de la grabación, el artista demostró un completo dominio del vehículo, pero casi al final del trayecto se desplomó. Sin embargo, todo parece indicar que se trató de un incidente menor que no supuso inconvenientes a nivel físico para el famoso y que sólo se quedó en un pequeño susto para él y sus amigos, puesto que momentos más tarde apareció en otras historias de Instagram como si nada hubiera pasado.

Luis cayó desde la cuatrimoto que manejaba

Esta no es la primera vez que el intérprete de Si no quieres no y Martes 13 se ve envuelto en una situación de riesgo. Recordemos que meses atrás, le contó a sus fans, a través de sus redes sociales, que tanto él como su pareja sufrieron violencia física. Según dijo en ese momento, su expareja y otras personas los golpearon durante un viaje de vacaciones.

El músico relató que había salido de paseo con sus hijos y su nueva novia, pero lo que pensaban que sería un momento de relajación pronto se convirtió en caos, pues su exesposa y su exsuegra irrumpieron por la madrugada en la casa que rentó para hospedarse para agredir a su novia, quien dormía a su lado. Fue cuando intentó retenerlas que dirigieron los golpes hacia él.

Denunció el acto mediante sus plataformas, donde publicó un video en que se muestra con el rostro hinchado por la golpiza, así como algunas heridas a la altura de la nariz la frente. El cantante calificó lo sucedido como una injusticia y dijo que la situación ya había llegado demasiado lejos. Karen Caro, presunta agresora y antigua pareja de la estrella, se habría dejado llevar por el enojo porque Luis "ya anduviera de novio" cuando aún no firmaban el divorcio.

El caso fue tan sonado que Conríquez recibió muestras de apoyo de sus colegas en la escena musical, como Peso Pluma, quien le escribió "Puro pa delante padrino ud ya sabe! Ánimo”. Mientras que Natanael Cano le dijo “te seguiré queriendo tal como eres hasta con esa cabecita golpeada rey, Dios te bendiga loco".

Fuente: Tribuna Sonora