¿Luto en Televisa? Reportan grave a César Bono y el actor de 'Vecinos' filtra dura noticia

Ciudad de México.- Después de que lamentablemente se reportara grave de salud al famoso comediante y reconocido actor, César Bono, que lo tendría al borde de la muerte, recientemente ha sido el propio actor de series como Vecinos, que decidido romper el silencio en una entrevista y dar una dura noticia con respecto a su condición actual y aclarando si estaría grave por segunda vez en un año, ¿acaso habrá luto en Televisa?

Como se sabe, en los últimos cinco años, el reconocido actor de melodramas como Carita de Ángel y Cachito de Cielo, ha enfrentado muy severos problemas de salud, como el cáncer, al que afortunadamente pudo vencer, además de ser un sobreviviente a ocho infartos cerebrales, que si bien pudieron arrebatarle la vida de inmediato, ha podido salir sin muchas secuelas y sigue en los escenarios presentando sus shows.

Pero, dada su edad y todas las complicaciones que conlleva tener su edad y vivir toda esta clases de enfermedades, también conllevan grandes sustos, como haber ingresando de emergencia al hospital desde que tiene estos lamentables problemas en su estado de salud, que lo llevaron también ha tener que usar una silla de ruedas, dado a que ya recorrer grandes distancias, pidiendo respeto para la situación por la que atravesaba ahora que no estaba sano como en otra vida.

César Bono. Internet

Pero, es precisamente todas estas complicaciones con su estado de salud en los últimos meses, que hace poco a través de X, anteriormente conocido como Twitter, se ha viralizado como la espuma el hecho de que supuestamente el intérprete de 'Frankie Rivers' estaba debatiéndose entra la vida y la muerte bastante delicado de su estado de salud, por lo que incluso pidieron oraciones para su pronta recuperación.

Ahora, César quiso dejar en claro que esas no eran más que puras exageraciones, señalando que sí ha tenido bastantes accidentes cerebrovasculares en el hemisferio izquierdo de su cerebro que le había causado que no pueda moverse bien, explicando que use bastón cuando camina en sillas de ruedas, señalando que estuvo a nada de acabar con su carrera como actor, pues si hubiera sido del lado derecho afecta el habla y no podría ni memorizar sus personajes.

Fuente: Tribuna del Yaqui