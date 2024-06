Paul McCartney regresa a México con 3 fechas; ¿cuándo y dónde serán los conciertos?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A todos aquellos fans de Paul McCartney, les tenemos una buena noticia y es que México será parte de su gira Got Back Tour. Gracias a la cálida bienvenida que recibió a su llegada al país durante los shows que ofreció el pasado 14 y 16 de noviembre 2023, el exbeatle decidió volver a tierras mexicanas, esta vez en el nuevo y renovado Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) y en el Estadio BBVA (en Nuevo León).

El cantante dio el anuncio de una forma muy especial. En redes sociales colgó un video en el que mostró algunos de los momentos más entrañables de sus presentaciones anteriores. Además, recordó a México como uno de los mejores países y más importantes para su tour. Es por ello no sólo lanzó una fecha, sino que subirá al escenario en tres ocasiones; una en Monterrey y dos más en Ciudad de México.

Los espectáculos en el Foro Sol fueron un punto culminante del año pasado para mí, qué momento mágico pasamos todos. ¡Todavía puedo oír tu canto zumbido en mis oídos! El público mexicano es tan especial", se lee en la publicación.

Fechas y recintos en los que tendrá lugar la gira

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos y cuál será su precio?

Prepara tu bolsillo, porque la preventa saldrá a la luz más pronto de lo que te imaginas. Esta fase está reservada para los beneficiarios con cuentas bancarias específicas. Por ejemplo, para el 25 de junio, podrán adquirir sus tickets quienes cuentan con crédito Beyond, en tanto que el 26 de junio está reservado para los inscritos en el plan Priority y en tercer lugar, los usuarios de Citibanamex tendrán acceso el 27 de junio. Finalmente, la venta general arrancará el 28 de junio. ¿Estás listo?

Hasta el momento no se tiene información concreta acerca del precio de las entradas, sin embargo, muchos especulan que el costo podría ser similar al de sus conciertos del año pasado. Así, los fans podrían escuchar el setlist especial por un monto que oscila entre los 816 y hasta los 13 mil pesos.

Los conciertos de Paul suelen durar alrededor de dos horas y en ellos hace un recuento de las canciones emblemáticas de su trayectoria como solista, pero para los nostálgicos también incluye en su repertorio temas de las bandas a las que perteneció: Wings y Los Beatles. Así que los admiradores pueden esperar piezas como Can't Buy Me Love, Junior's Farm, She's a Woman, Got to Get You Into My Life, My Valentine y Maybe I'm Amazed. ¿Qué te parece?

Fuente: Tribuna Sonora