Televisa en shock: Andrea Legarreta manda importante mensaje sobre su hija, Mía Rubín

Ciudad de México.- Hace un par de años se viralizó el término ‘nepobaby’, el cual consta de formarse de la unión de las palabras: nepo (por nepotismo) y baby (bebé), su traducción directa podría ser ‘bebé nepotista’ y se le asigna normalmente a los hijos de las celebridades quienes logran convertirse en celebridades ni bien llegar la mundo, puesto la prensa les presta atención y sigue sus pasos por el mundo de la farándula, que es el que, regularmente, siguen gracias a la influencia de sus progenitores.

En México existen una gran cantidad de ‘nepobabys’ (si se les quiere llamar así), hecho que aparentemente es bien sabido por Televisa, empresa que jugó con el concepto y lanzó a la televisión el programa Juego de Voces, donde literalmente ponían a enfrentarse a cantantes consolidados con sus hijos. Dicha idea tuvo un gran impacto y puso sobre el foco de atención a varias jóvenes promesas, entre ellas destaca Mía Rubín quien no ha parado desde que el show concluyó.

Es bajo este contexto que llegamos a una entrevista que la madre de la joven y conductora de Hoy, Andrea Legarreta, brindó a los medios de comunicación durante la noche del pasado miércoles, 19 de junio, en el lanzamiento del nuevo tema musical de su hija mayor. Durante la ronda de preguntas y respuestas, la amiga de Galilea Montijo se declaró orgullosa porque la gente está notando que su descendiente sí es talentosa.

La estrella de Televisa menciona que los jóvenes talentos que están surgiendo “no son solamente herederos” y resaltó que al final de cuentas “cada quien demuestra” el talento que “trae” e hizo especial énfasis en que los hijos de las celebridades se están abriendo “camino solos”; sin embargo la gente no parecía estar de acuerdo con los comentarios de Andrea, puesto la entrevista se filtró a redes sociales de algunos medios de comunicación, donde acusaron a los Rubín Legarreta de brindarle las posibilidades a su hija de resaltar por encima de otros aspirantes a cantantes.

Andrea Legarreta habla de Mía Rubín

Créditos: Internet

Cabe señalar que, anteriormente, se ha visto que otros intérpretes han intentado lanzar al estrellato a sus hijos y no han tenido los resultados esperados, tal fue el caso de Sarita con su padre José José, con quien incluso grabó una colaboración, pero no resultó del agrado de la gente, por lo que la carrera de la entonces joven quedó cimentada, siendo una de varios ejemplos de ‘nepobabys’ que no consiguen equiparar el éxito de sus padres.

Fuentes: Tribuna