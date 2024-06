¿Usa rellenos en las caderas? Destruyen a Ángela Aguilar con críticas hacia su físico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En definitiva a nadie le gustaría estar en los zapatos de Ángela Aguilar, quien no sólo ha recibido una ola de críticas por sus acciones a partir de que hizo público su noviazgo con Christian Nodal, sino que también ha sido blanco de comentarios negativos hacia su físico. Ya sea por su cabello o por sus caderas, los juicios crueles no se detienen.

Si bien en redes sociales se ha discutido en varias ocasiones el body shaming y en todas ellas se ha concluido que es poco ético burlarse o avergonzar a las personas por su aspecto, en el caso de la cantante parece que este filtro no aplica, puesto que el público continúa cotilleando acerca los rellenos para las caderas que utilizaría la estrella del género regional mexicano.

Todo surgió a partir de que usuarios recuperaron imágenes de varios conciertos de la intérprete de Mis Amigas las Flores y La Llorona, en las que aparece con hermosos vestuarios coloridos que acentúan su silueta. Lo que causó curiosidad entre la gente fue que en las fotografías, Aguilar luce unas caderas despampanantes, característica que no sería propia de ella, así lo comprobó otra serie de imágenes que captan a la artista en días comunes, en los cuales sus caderas se ven 'planas' y muy distintas a como se observan sobre los escenarios.

Y no, no se trata de un efecto óptico, ya que la diferencia es demasiada. En su lugar, las personas aseguran que Aguilar usa unas almohadillas para simular ser curvilínea. Pero ahí no quedaron las sospechas, pues los mexicanos decidieron ir un paso más lejos e investigar cuánto cuestan las supuestas esponjas tan queridas por la estrella de 20 años. Se especula que estos rellenos que la ayudarían a verse más acuerpada costarían entre 300 y 500 pesos, en gama baja, sin embargo, de gama alta rondarían los mil 200 y mil 500 pesos.

Además, esta prenda sería muy sencilla de conseguir. En los comentarios se puede leer que muchas mujeres encontraron este producto en puestos del Centro Histórico de la Ciudad de México e incluso en negocios virtuales. Por su parte, Ángela Aguilar ha guardado silencio al respecto y no ha confirmado, ni desmentido la teoría de que usa almohadillas. De cualquier forma, aquí pensamos que son una buena alternativa si lo que buscas es lucir 'caderona'.

Ángela Aguilar también usaría rellenos en los glúteos

