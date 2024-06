Ana de la Reguera podría participar en bioserie dedicada a Carmen Salinas

Ciudad de México.- ¡Cada vez más cerca de ver la bioserie en honor al legado que dejó Carmelita Salinas! Y ya hasta habría una actriz interesada en participar. Por si aún no te enteras, el proyecto fue confirmado tres semanas atrás y se dice que las grabaciones podrían iniciar a finales del 2024.

En su momento, salió a la luz el nombre de Angélica Vale como la preferida para personificar a 'La Corcholata' y hoy se ha revelado quién es la segunda famosa que podríamos ver en la pantalla chica. Se trata de Ana de la Reguera, en cuyo encuentro con la prensa reveló que estaría fascinada de colaborar en la serie que serviría como ventana hacia la vida más personal de Salinas.

Ana de la Reguera fue abordada en el Aeropuerto de la Ciudad de México

De la Reguera y Carmelita Salinas compartieron los últimos meses de vida de la estrella porque trabajaban juntas en el rodaje de la serie Ana. De hecho, el día que murió Carmen fue el mismo día que terminaron las grabaciones. La actriz de 47 años relató ante medios de comunicación cómo es que fue la última vez que la vio.

Además de este tema, los periodistas aprovecharon haberla encontrado en el Aeropuerto de la Ciudad de México para hacerle otras preguntas. Intrigados por lo que sigue en su carrera, los comunicadores la cuestionaron acerca de si entre sus planes se encontraba regresar a las telenovelas, a lo que respondió con una negativa. Argumentó que este tipo de trabajo absorben mucho tiempo y dejan poco espacio para otras propuestas, por lo que descartó, por el momento, volver a los melodramas tan famosos en el país. Sin embargo, presumió que invitaciones no le han faltado. Según dijo, varios productores la han contactado para integrarla a diversos elencos, pero se ha visto obligada a declinar las convocatorias.

La cuestión de las telenovelas es que quitan mucho tiempo, o sea, son muchos meses de grabación, me han ofrecido regresar muchas veces, pero no me dan los tiempos, porque además es irme de mi casa mucho tiempo. A mí me encanta el melodrama, me parece un gran género".