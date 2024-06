Andrea Legarreta filtra dolorosa noticia sobre Paul Stanley y el fallecimiento de su padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de TV, Andrea Legarreta, recientemente brindó una entrevista a varios medios de comunicación en la que decidió sincerarse sobre su sentir con respecto al drama en el programa Hoy y la presencia del conductor Mario Bezares, por lo que también filtró una dolorosa noticia con respecto a su colega, el actor y presentador, Paul Stanley, y viralización del fallecimiento de su padre, Paco Stanley.

El pasado martes 11 de junio, Bezares estuvo en el matutino de la empresa San Ángel para hablar sobre su confirmada participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Evidentemente, para el público la presencia del mencionado presentador fue poner un foco gigante hacía Paul, dado a que consideraron que esta aparición era una completa falta de respeto y de consideración por parte de Televisa hacía el presentador.

Lo cual aumentó cuando se hizo notorio que el conductor de Miembros al Aire no estuvo presente en el tiempo que Mario permaneció dentro de la emisión matutina, algo que él mismo declaró que no estaba listo para enfrentar, pues era remover sentimientos muy difíciles. Ahora, en una reciente entrevista con Legarreta, que es gran amiga y ha sido colega de Paul por más de 15 años, esta hizo una inesperada confesión.

Cómo era de esperarse, la actriz de obras como Vaselina, señaló que no pensaba revelar absolutamente nada que le haya confiado Paul sobre sus sentimientos y opiniones personales a raíz de las dos series que se han hecho en el último año sobre la muerte de Paco, ¿Quién lo Mató? y El Show: Crónica de un Asesinato, pero que sí puede decir que para su amigo "no es bonito" ver todo lo que se dice, y menos la publicidad tan amarillista y dolorosa que hay por México, agregando que para Paul, recordar a su padre es un orgullo pero lo malo aún le duele mucho.

De la misma forma, sobre la presencia de Bezares en el programa producido por Andrea Rodríguez Doria, Legarreta no quiso decir nada más que ellos, todos los presentadores estaban apoyando a Paul en este momento tan complicado con todo lo que se dice y se hace de esta noticia, de lo sucedido con el presentador, y si él aún no quiere o no puede ver a Mario es una decisión muy personal que nadie más que él puede decir al público y ella como amiga solo seguir a su lado.

