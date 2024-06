Asesinada por su esposo: Así fue el brutal feminicidio de la conductora Victoria Vera Blyth

Comparta este artículo

Ankara, Turquía.- Recientemente con gran dolor, se ha confirmado que la reconocida presentadora y cantante, Victoria Vera Blyth, acaba de perder la vida al ser asesinada por su esposo, el reconocido empresario de petróleo, Thomas Blyth, incluso se ha revelado cómo fue el brutal feminicidio de la conductora, lo cual dejó a sus tres hijos, de 14, 10 y cuatro años de edad sin su madre.

Este viernes 21 de junio se ha viralizado el desgarrador deceso de Victoria, la cual se volvió famosa en el año del 2004 con su álbum debut, Killing Me Softly, lo que poco después la llevó a volverse una de las presentadoras más queridas en la televisión turca, por lo que ella se instaló para vivir en Turquía al lado de su esposo y los tres hijos que tenían en común, viviendo para el público, una vida llena de amor, felicidad y perfecta, pero que en privado, según fuentes, era un infierno de celos e ira.

Fue su propia hermana, Alexandra, quién mediante su cuenta de Instagram dio este anuncio pidiendo que se respetara la privacidad de su familia, en especial por los tres niños que se han quedado sin su madre y sin su padre al mismo tiempo y de una manera tan trágica: "Con profunda tristeza y dolor debo anunciar que mi adorada y bella hermana, el rayo de sol de nuestras vidas quien nos trajo tanta alegría con su risa, su espíritu positivo, su entusiasmo y energía, nos ha dejado para siempre".

Victoria Vera Blyth.

Esto debido a que según informes de los medios locales de Turquía, informaron que Victoria y Thomas tuvieron una larga discusión supuestamente debido a que él vio unos mensajes en el celular de su esposa que no le gustaron, por los cuales le reclamó y se hicieron de dimes y diretes, tras lo cual le disparó, asesinándola casi de forma inmediata, y después él mismo acabó con su vida, dejando a sus tres hijos huérfanos, mismos que afirmaron estaban en la misma casa.

Ante este hecho, una presunta amiga cercana a la presentadora y cantante, desde siempre hubo problemas de celos en su relación sentimental, incluso aseguró que la obligó para que cerrara su primera cuenta de Instagram y dejará de subir fotografías que no fueran consideradas correctas para él: "Me dijo que el marido no quería que la esposa de un hombre de negocios influyente se presentara de esta manera, entonces cumplió y creó un nuevo perfil, que ya tenía bloqueado para el público, y dejó de compartir sus fotos sexys".

Thomas y Victoria.

Fuente: Tribuna del Yaqui