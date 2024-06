Daniel Bisogno estremece a TV Azteca con su inesperada confesión sobre su estado de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido presentador de TV, Daniel Bisogno, acaba de brindar una entrevista muy reveladora en la que habría estremecido a TV Azteca y a sus fans mexicanos, dado a que con su usual despreocupada actitud ante los rumores, hizo una inesperada confesión sobre su tan delicado y preocupante estado de salud, que ha dado mucho de que hablar en el último año.

A inicios de febrero de este 2024, desgraciadamente Bisogno fue hospitalizado en terapia intensiva dado a una severa infección en sus pulmones, lo que incluso lo llevó al quirófano, permaneciendo más de un mes internado y según informes, al borde de la muerte. Pero, lamentablemente el que ahora esté fuera del nosocomio no significa que el presentador de Ventaneando esté fuera de peligro, pues aún requiere de atenciones médicas y una cirugía.

Esto pues el mismo Daniel, en su regreso al matutino que es liderado por la famosa periodista de espectáculos, Pati Chapoy, declaró que sí necesita de un trasplante de hígado, como tanto se rumoró y negó antes de que el conductor pasara tanto tiempo recostado en una cama de hospital. Según Bisogno, es el segundo en la lista de espera para este órgano, por lo que cree que este mismo año podría recibirlo.

Esto fue durante su presencia en el estreno de Aventurera, pues cuando se le cuestionó sobre que pensaba de que se decía sobre su estricta dieta, el presentador impactó al asegurar que tiene muchos años que él dejó de beber y que su problema en el hígado nada tiene que ver con su estilo de vida, señalando que él puede comer de absolutamente todo y no está grave como se dice por ahí y no se preocupa por nada, que está mucho mejor y no tiene limitación alguna.

De la misma forma el actor de Lagunilla, Mi Barrio, volvió a negar enfermedades que se ha rumorado y dejó en claro que él asiste constantes citas médicas como parte de un protocolo, no porque esté en un estado grave o moribundo, pidiendo que se dejara de creer en medios de comunicación "amarillistas" y que no eran de verdadera confianza y confiaran en lo que él les confesaba.

Fuente: Tribuna del Yaqui