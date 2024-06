En 'VLA', periodista argentino hunde a Ángela Aguilar y habla del nuevo embarazo de Cazzu

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos minutos el reconocido periodista argentino, Walter Leiva, acaba de brindar una entrevista en vivo de Venga la Alegría para hablar sobre la polémica que se ha creado alrededor del famoso cantante del regional mexicano, Christian Nodal, por lo que habló del presunto nuevo embarazo de la reconocida argentina, Cazzu, y también hundió sin piedad a la reconocida cantante, Ángela Aguilar.

La polémica sobre los creadores del tema Dime Cómo Quieres y la famosa cantante de trap continúa, sobre todo tras el rumor de que la argentina estaba embarazada por segunda ocasión del mexicano, a pesar de que el intérprete de Adiós Amor recientemente inició un romance con la hija de Pepe Aguilar.

Ante la ola de especulaciones, el periodista sudamericano Walter Leiva descartó que su compatriota pueda estar esperando otro hijo del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, a nueve meses de haber debutado como madre de Inti, primogénita del cantante de regional mexicano: "Un posible puede ser posible, el tema es que pasó ya un poco de tiempo, hubiésemos tenido novedades al respecto un poco antes, pero la verdad que no, puede tratarse de una fake news".

Durante la entrevista al programa matutino de TV Azteca, el también presentador de televisión aseguró que en su país, la controversia por el presunto triángulo amoroso entre los cantantes no ha sido tan mediática como en México y no han acaparado titulares principales: "Christian Nodal casi desconocido, Ángela Aguilar, perdón por ella, no tenemos idea quién es, Cazzu sí, porque es una artista argentina que ha salido al mundo, pero realmente fue como una noticia más al pasar, no ocupó las primeras planas".

En este sentido, el comunicador manifestó que el show que Nodal tiene previsto ofrecer para el próximo 14 de agosto en el Movistar Arena, de Buenos Aires, puede ser cancelado, dado que la venta de boletos no ha tenido el éxito que se esperaba: "No sé si lo va a llenar, dificulto que eso suceda, el valor de las entradas es altísimo, más cerca de agosto, alguna razón va a haber para que se reprograme o se suspenda definitivamente".

Finalmente, Walter Leiva no descartó que los incondicionales de la intérprete de temas como Nena Trampa puedan cometer algún tipo de ataque contra Christian cuando el mexicano llegue a su país: "Quizás sí, hagan una manifestación, algo en la puerta donde se vaya a estar alojando, o cuando llegue al aeropuerto, pero no creo que vaya a ser en el concierto, si es que el concierto se va a dar".

