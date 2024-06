"Es su último día": Conductor filtra despido de otros dos integrantes de 'Venga la Alegría'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos años el programa Venga la Alegría ha enfrentado fuertes cambios tanto en la parte de la producción como en el elenco, pues varias personalidades han abandonado el proyecto o bien, han sido despedidas. En horas recientes surgió información de que en cuestión de poco otros dos conductores saldrían de la emisión de TV Azteca ya que también serían despedidos.

Se trata de Oskarín y Joss, la dupla de payasos conocidos como de 'Los Destrampados', ya que según información compartida por 'El Capi' Pérez, este par tienen los días contados en el matutino competencia de Hoy. Los hermanos comediantes han sido parte del programa desde hace más de 14 años. Llegaron a la televisora del Ajusco primero trabajando detrás de cámaras, pero desde el año 2011 comenzaron a tener apariciones a cuadro.

En aquella época la producción de VLA les dio la oportunidad de unirse al elenco para cubrir al entonces conductor Fernando del Solar (qepd) en su show de chistes, ya que se ausentaba motivos de su cáncer. 'Los Destrampados' tardaron muy poco para ganarse el cariño del público y por eso ya son personajes entrañables del canal. Otros proyectos en los que han participado Oskarín y Joss son Soy famoso ¡sácame de aquí! y ¡Quiero Bailar!.

'Los Destrampados' dejarían 'VLA'

Semanas atrás se especuló que los payasos ya habían quedado fuera del programa debido a que dejaron de aparecer por varios días, sin embargo, la semana pasada se reincorporaron conduciendo la sección de Las Capi Notas, que normalmente realiza 'El Capi' Pérez, pero ahora está en su periodo de vacaciones. Este jueves 20 de junio, Pérez realizó un enlace con el matutino de Azteca para en primer lugar, agradecer a 'Los Destrampados' por cubrirlo.

Me encuentro en un retiro espiritual, este video es para Los Destrampados, por cubrirme en Las Capi Notas, por hacer este divertido NotiDestrampado".

Además, 'El Capi' adelantó que el próximo lunes por fin se reincorporará a la emisión, por lo que ellos ya no estarán en la sección: "Desafortunadamente mañana es su último día, así es, vayan liberando el espacio, déjenlo limpio, porque ya voy a recuperar Las Capi notas". Además, el conductor bromeó con la posibilidad de que los hermanos puedan salir definitivamente del proyecto: "Luego los voy a utilizar para más proyectos... de hecho, no saben ellos pero ya los van a despedir, ya me dijeron...". Por supuesto, se trató de una broma, pero muchos televidentes ya mencionaron que prefieren ver a 'Los Destrampados' que a 'El Capi'.

