Irina Baeva rompe en llanto por triste razón y confirma estar distanciada de Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz rusa Irina Baeva se encuentra viviendo un momento agridulce, pues aunque está iniciando el proyecto más mediático de su carrera, que es el musical Aventurera, a nivel personal tiene algunos 'sinsabores', e incluso no pudo ocultar su tristeza ante las cámaras. Ayer jueves 20 de junio que se estrenó la puesta en escena de Juan Osorio, la rusa rompió en llanto frente a la prensa y además confirmó su distanciamiento con Gabriel Soto.

La villana de melodramas de Televisa se conmovió hasta las lágrimas cuando los reporteros le preguntaron sobre si le hubiera gustado que sus padres la vieran debutar en este show: "Me emociona muchísimo este proyecto, me da mucha ilusión... mis papás, me encantaría que pudieran estar aquí conmigo, que pudieran disfrutar este gran momento", contó con la voz entre cortada. Y sobre su futuro esposo, Irina comentó que su ausencia en el estreno se debe a que él también está trabajando con su obra de teatro El Precio de la Fama.

Gabriel les tiene miedo jaja, no, ya vendrá toda la gente que hacemos teatro es difícil coincidir, yo no he podido ver su obra, pero seguramente luego vendrá", dijo y comentó que Gabriel le envió flores para desearle suerte.

Mientras que en una entrevista con el programa Hoy, la también modelo e influencer se mostró emocionada y conmovida por su debut, pero volvió a señalar que sus personas más queridas no acudieron a la función de prensa. "Ellos están conmigo, aunque no sea de forma presencial, pero están aquí, están siempre conmigo", dijo en primera instancia la artista de 31 años.

No obstante, Baeva manifestó que cuenta con todo el apoyo de sus consanguíneos, aunque no puedan acudir a verla debido a que se encuentran en su país natal. "De hecho, desde la mañana mi hermana, como son 9 horas más en Rusia, me mandó una foto de que ya estaban en el brindis, me dijo ‘estamos tomándonos una copa por ti, échale todas las ganas, va a salir todo increíble'", contó la rusa al respecto.

Finalmente, la guapa rubia aseguró que previo al estreno de la obra de teatro, tanto su pareja como sus familiares, le brindaron su respaldo incondicional. "Han estado muy involucrados, desde las cosas de vestuario, les he compartido mucho la experiencia, también las frustraciones, porque definitivamente no es todo miel sobre hojuelas", remató.

Fuente: Tribuna