'La Casa de los famosos' rechazan a Kimberly Irene; explota en insultos "pobre perr*"

Ciudad de México.- Uno de los nombres más sonados para ser invitada a participar a la segunda temporada de La Casa de los Famosos fue el de Kimberly Irene, sin embargo, ha empezado a circular el rumor del motivo por el cual la habrían descartado como inquilina. Por su parte, la influencer no tardó en reaccionar con insultos hacia la productora de televisión, Rosa María Noguerón, quien lidera el famoso reality.

¿Por qué no la quisieron en 'La Casa de los Famosos'?

Se dice que los organizadores quieren evitarse problemas con 'La más preciosa', de quien sospechan es adicta al consumo de sustancias tóxicas para la salud. Tal afirmación no hizo más que causar indignación y enojo en la integrante de 'Las Perdidas', por lo que no se quedó callada y a través de en un 'en vivo' en redes sociales dio su punto de vista acerca de las especulaciones sobre su persona.

La creadora de contenido mencionó que conductores de Sale el Sol le dieron la noticia de alguien del equipo de La Casa de los Famosos la había contemplado como potencial invitada al programa, sin embargo, la idea no avanzó por objeción de Noguerón. Habría pedido que la descartaran por el uso de drogas. Ante ello, Kimberly Irene dio a entender con su comentario que dichos señalamientos estarían infundados y que la gente suele hablar sin conocer la verdad.

Pobra perr*, ni que ella me las comprara (las drogas), ni vive conmigo o criquea conmigo".

En un tono de desprecio, aseguró que Rosa María no la conocía, por lo que no tendría bases para haber lanzado tal acusación. Por este desliz, dijo no querer conocerla en un futuro. Y para finalizar la transmisión, mencionó que las televisoras usualmente no se fijaban en si las personas contaban o no con historial de adicciones, sino que se fijaban exclusivamente en el talento que tenían y podían aportar a los proyectos.

No la conozco ni la quiero conocer (...) Una televisora no se fija en eso, si consumes o no, la televisora lo que busca es tu talento tu persona y tu profesionalidad".

¿Qué se sabe sobre La Casa de los Famosos?

Hasta ahora hay tres personalidades del espectáculo confirmadas para el programa. La primera revelación apuntó hacia Mario Bezares, conocido por el caso Paco Stanley; la segunda, a la joven Briggitte Bozzo; y por último, Shanik Berman fue la tercera anunciada. Se espera que el estreno ocurra este domingo 21 de julio.

Shanik Berman fue la tercera confirmada

Fuente: Tribuna Sonora