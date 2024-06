"No Riley y espérate...": Llueven memes 'tristes' tras estreno de 'Intensamente 2'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Ya viste Intensamente 2? Si no es así, te recomendamos que organices una salida con tu grupo de amigos o con tu pareja para ver la película de la que tanto se habla en redes sociales y que ha dado pie a una oleada de chistes dirigidos (¿o no?) hacia el personaje principal, Riley.

Para entrar un poco en contexto y entender las bromas que circulan en X y en Facebook, y no te quedes con cara de no comprender nada, tienes que saber el argumento sobre el que se sostiene toda la cinta (no daremos spoilers, ¡lo prometemos!). Para esta película, Pixar nos presenta a una niña a punto de dar el paso hacia la adolescencia.

Tú ya viviste esa etapa y sabrás lo que sucede al interior es absoluto caos, no sólo a nivel hormonal, sino también mental. Se trata un momento de la vida en la que sentimos que nadie nos entiende, estamos enojados con todos, le damos prioridad a la amistad y se construye la identidad a partir de lo que vemos, escuchamos, aspiramos a ser, nuestro círculo social, las creencias y un montón de ingredientes adicionales.

'Intensamente 2' ha recaudado 500 millones de dólares

Esta información basta para que te hagas una idea del desastre (¡en todos los aspectos!) que atraviesa Riley, que se corona con la llegada de nuevas emociones, que se vienen a integrarse (de forma muy peculiar...) a los viejos sentires con los que la joven ya está familiarizada: Alegría, Tristeza, Desagrado, Temor y Enojo.

A lo largo de la cinta, el público acompaña a Riley por momentos complicados. Sin embargo, muchos coincidieron que estos primeros tropiezos no serían los únicos en la vida y que, tristemente, le esperaban muchos, muchos más. Bajo la frase: "No, Riley y espérate a que...", los cibernautas completaron la idea con otras situaciones igual de duras a las cuales los seres humanos les tienen que hacer frente, que abarcan desde las relaciones amorosas, hasta el desarrollo profesional.

"No Riley y espérate a que llegues a la etapa de los casi algo" "No Riley, espérate a que descubras que ocho horas de tu día valen un pollo asado" "No Riley y espérate a darte cuenta de que te equivocaste de carrera" "No Riley y espérate a toparte con un narcisista" "No Riley y espérate a ver sus seguidos en Instagram"

Los tweets son sólo una representación del cúmulo de experiencias de todos y se han vuelto tan populares por lo fácil que es identificarse con cada uno de los escenarios planteados. Así, los usuarios han demostrado una vez más que es mejor reírse de las propias penas.

Fuente: Tribuna Sonora