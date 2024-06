Tachan de problemática a Andrea Escalona tras pleito en 'Hoy' con Tania Rincón y así reaccionó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días pasados surgió el rumor de que Andrea Escalona había tenido un nuevo pleito en el programa Hoy, además de la situación incómoda que vivió con Galilea Montijo hace más de un mes. Se dijo que en la nueva problemática de la hija de Magda Rodríguez estaba involucrada la michoacana Tania Rincón, quien ha guardado silencio y no ha hecho ninguna declaración al respecto.

Sin embargo, Andreita decidió salir a dar su postura sobre la presunta pelea en su más reciente encuentro con los reporteros y de forma contundente dijo que era una total mentira. Como se recordará, la semana pasada el youtuber Dael Quiroz, conocido como el 'El Argüenderito', señaló que Escalona estalló contra su excompañera porque no le gustó que le quitara una venta: "Andrea Escalona va y le reclama a Tania Rincón. Tania Rincón evidentemente le dice: 'A mí qué me dices, yo no fui a buscar al patrocinador, yo no fui a hacerle una propuesta'".

Andrea Escalona niega enemistad con Tania Rincón

Esta información de inmediato se volvió viral y llegó hasta oídos de ambas conductoras, así como hasta la productora del matutino, Andrea Rodríguez Doria, quien también manifestó que esta información es totalmente errónea: "No bueno, ya parece que nos la pasamos peleando en este foro, nos llevamos muy bien, cero, se los juro que Andreíta y Tania no han tenido ningún encontronazo de ninguna manera, ni chiquito ni nada, nos llevamos muy bien", dijo e invitó a los reporteros a que filtren quién les está dando esta información.

Lo seguimos investigando, si alguien tiene información les pido de favor, que ahí me pueden mandar", dijo la productora.

Andrea Escalona desmiente pleito

La hija de Magda Rodríguez afirmó que ella siempre ha sido franca y así como confirmó que tuvo un tema con Galilea, no tendría problema en hablar de su desencuentro con Tania pero no fue real: "¿Saben qué? eso sí ya, hay una persona ¿está aquí?, lo voy a hacer famoso, el 'Arguenderito.com', bueno esa persona, no tengo el gusto, inventó esto y ni pies ni cabeza", declaró Escalona.

Ni existió la venta, ni existió la gente, nada", añadió.

La exnovia de Daniel Bisogno aseguró que la prensa hizo más grande este chisme sin fundamento y confesó que incluso llamó a TVNotas porque ellos fueron de los primeros en divulgar la información. Para probar que no tiene ningún problema con la michoacana, Andy mostró un poco de su conversación en el chat: "Me pone Tania '¿en qué pinc... momento nos agarramos del chongo' y luego ya es puro chisme de amigas". Finalmente, Escalona confesó que está harta de la mala fama que le han creado.

No me gusta que me hagan fama ni de conflictiva, ni de ... soy una chava que chambea, amo mi trabajo, hago entrevistas, no quiero tener conflictos", contó Andrea.

