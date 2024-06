Tunden a Irina Baeva en 'Ventaneando' por penosa actuación como 'Aventurera': "No baila"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche de ayer jueves 20 de junio se estrenó la esperada nueva temporada de Aventurera, puesta en escena que ahora protagoniza Irina Baeva y que es producida por Juan Osorio. Desafortunadamente, la primera exposición al público y a la prensa de este musical dejó mucho qué desear y tanto en medios de comunicación como redes sociales ha sido una constante las críticas hacia la obra.

Desde las primeras horas posteriores al estreno, redes como X, antes Twitter, así como YouTube se llenaron de videos que exhibían cómo lucía la actriz rusa en el papel 'Elena Tejero' y los comentarios negativos no pararon. En general, los internautas han hecho burlas hacia la forma de bailar de Irina, pues consideran que dejó a desear mucho sobre el escenario. Además, quienes estuvieron en la función se quejaron de que hizo 'play back'.

No baila, parece que está contracturada".

Le quedó grande el papel".

Nada qué ver con otras aventureras".

Incluso durante la más reciente emisión del programa Ventaneando, el elenco completo hizo una crítica a la producción y señalaron los garrafales errores que se cometieron en el estreno de Aventurera. Daniel Bisogno, quien fue invitado al primer show, señaló que no es la mejor versión que ha existido de la obra precedida por Carmen Salinas: "El vestuario de los bailarines está bien pero creo que el de Irina no... hay personajes que te van y personajes que no, yo creo que Irina no le va", comentó 'El Muñe'.

En tanto que Ricardo Manjarrez, quien estuvo reporteando en el evento, también se le fue a la yugular a Baeva: "No baila bien, a mí me quedó a deber, Dani sabe un poco más, pero a mí en el baile me quedó a deber, siento que el número donde quieres ver y decir 'Wow, es la nueva Aventurera', nunca llega, dices 'a lo mejor es el que sigue, es el que sigue". Mientras que Pedro Sola trató de justificar el desempeño de Irina mencionando que es hermosa.

No obstante, Mónica Castañeda le puso un alto y declaró: "No tiene qué ver que sea bonita para que sea una buena bailarina o que tenga un buen vestuario y le favorezca o no". Mientras que Daniel añadió: "Vale la pena la experiencia, no es nada como la versión anterior, pero muy difícil sustituir a Carmen Salinas". Finalmente, los conductores afirmaron que Coco Máxima estaba espectacular y era de las mejores en el musical.

