"Un somnífero": Gustavo Adolfo Infante hunde a Irina Baeva y destroza la obra 'Aventurera'

Ciudad de México.- El famoso y polémico periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, soltó una bomba mediática, debido a que no se tentó el corazón al hundir la actuación de la actriz de origen ruso, Irina Baeva, en su estreno en el teatro al ser la protagonista de Aventurera, obra a la cual tampoco dudó en destrozar sin piedad, señalando que tuvo muchos errores y que era "un somnífero", según su opinión.

Fue el pasado jueves 20 de junio cuando se estrenó la nueva versión de la obra de teatro que creó la gran primera actriz hoy difunta, Carmen Salinas, en la que Baeva fue la afamada protagonista que vive todo un idilio, y uno de los asistentes a verla fue el presentador de Sale el Sol, quien reveló quedar muy decepcionado, señalando que: "Es un gran esfuerzo de Juan Osorio y todo su equipo, que fue la primera función, pero yo espero que esto mejore".

Ante este hecho, comenzó con su opinión más sincera, señalando que en su opinión dejó mucho que desear, que aunque estuvo Susana González y trataron de recrear los tan famosos monólogos de la gran Salinas, la realidad es que para él fue como tomarse un somnífero, muy aburrido y como para dormirse: "A mí en lo personal no me gustó, a mi en lo personal me aburrió mucho, estuvo la anterior Aventurera, que leyó un texto como si fuera Carmen Salinas, en homenaje, duró 10 minutos, fue un somnífero".

De igual forma, destacó que el padre de Emilio Osorio cometió ungran error a eliminar a varios de los personajes que son punto clave para la obra, que explicarían muchas cosas, como el inspector al que le venden a la Aventurera, que en este caso es Irina, destacando principalmente a las hermanas Vallejos: "Olvidaron a las hermanas Vallejos que fueron parte fundamental de la obra, o sea, no podemos ver Aventurera sin las hermanas Vallejo, quitaron muchos personajes".

Para rematar, en vivo del matutino de Imagen TV, Gustavo recalcó que en su opinión, la prometida de Gabriel Soto no era la indicada para este papel, asegurando que sí es preciosa, pero que no tiene el nivel de baile esperado a lo que es el del personaje que lleva y tampoco sabe cantar bien como para ser 'Elena Trejo', hundiendo a la actriz en su debut: "Irina Baeva es hermosísima, pero el baile es otra cosa, no es espectacular, perdón, perdón pero... no canta, no canta".

