¿Yuridia, embarazada? La cantante confiesa qué le dijo a Matías Aranda sobre el escenario

Ciudad de México.- La famosa y reconocida cantante originaria de Hermosillo, Yuridia, recientemente decidió aclarar la polémica en la que había estado envuelta desde hace varios días, confesando si está embarazada o no por tercera ocasión, por lo que en un live hozo una aclaración sobre qué le dijo a su esposo y padre del menor de sus dos pequeños, Matías Aranda, cuando estaban sobre el escenario.

El pasado domingo 16 de junio, se celebró el Día del Padre, por lo que la reconocida cantante de origen sonorense decidió rendirles homenajes a los padres de sus dos hijos subiéndolos al escenario, y señalando que quería dedicarles un especial aplauso para ambos, los cuales le dieron a sus dos pequeños, Phoenix que ya tiene dos años de edad, y Benicio, que apenas cumplirá un año.

Pero, durante este aplauso, se viralizó el momento en el que la intérprete de los exitosos temas musicales, como Amigos No y Qué Agonía supuestamente le dijo a Matías que va a ser papá otra vez, y aunque no se escuchó por el micrófono, la mayoría aseguró que se podía leer en sus labios, y que habría usado el día especial para anunciar que una vez más estaría embarazada, por lo que ahora su hijo menor sería el de en medio.

Y ahora, después de tanto escándalo por esta presunta confusión, la cantante decidió hacer un live de Instagram para aclarar que no se encuentra embarazada, que no será madre de nuevo, sino que simplemente le jugó una broma a su esposo para esa ocasión, y por eso no hubo más alboroto: "Para aquellos que se dedican a leer los labios, ¿cómo le hacen?, ¿qué pedo? Sí, le atinaron, eso es lo peor. Sí había dicho eso, pero era una broma para el Mati, era chiste local y se volvió una locura. Ya hasta me habían felicitado".

Finalmente, la reconocida excoach de La Academia, destacó que no descarta la probabilidad de tener más hijos, pues ella en total desea cinco, pero que por el momento no es así y se está enfocando en su pequeño hijo menor, usando su sentido del humor al momento de afirmar que se estaban pasando con sus felicitaciones: "Yo les dije que todo puede suceder, yo ya les había dicho que quiero tener cinco hijos en total".

