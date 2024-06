Emmanuel Palomares exhibe su relación con Irina Baeva tras 'infidelidad' de Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido actor venezolano, Emmanuel Palomares, hace poco quiso hacer una contundente aclaración sobre los rumores que circulan alrededor de su vida privada, por lo que exhibió la verdad de su relación con la polémica actriz de origen ruso, Irina Baeva, en medio de la supuesta separación por infidelidad del galán de melodramas mexicano, Gabriel Soto, hacía su prometida.

Como se sabe, desde hace varias semanas que se confirmó que Palomares y la actriz de origen ruso se reencontraron para formar parte de la obra Aventurera, en donde sus personajes, 'Mario' y 'Elena' se dan apasionados besos. Aunque no es inusual que actores se besen sobre el escenario y sus parejas no tienen problemas dado a que es parte del trabajo, la situación de estos actores ha sido diferente, pues él fue pareja sentimental de Baeva antes de que Soto llegara a la vida de la joven.

Es por eso que ahora, tras el estreno de la puesta en escena producida por el reconocido productor, Juan Osorio, la prensa de diferentes medios de comunicación, como Despierta América, le cuestionaron sobre este tema al famoso actor de melodramas como La Herencia, y cual era su relación con Baeva después de este reencuentro que ha dado mucho de que hablar desde que se confirmó su participación en la obra de teatro.

Irina y Emmanuel. Internet

Según las declaraciones del venezolano, la realidad es que su relación la actriz de Vino El Amor en realidad no tiene nada de especial, y simplemente han sido cordiales y muy maduros, además de profesionales: "Esto es un trabajo, un trabajo bonito que estamos haciendo y que la gente se disfruta", asegurando que todo ha quedado superado en el plano sentimental y solo hay un gran cariño: "Yo no solamente ya le di vuelta a la página, ya cerré el libro".

Cabe mencionar que hasta el momento, el actor de Mi Camino Es Amarte ha señalado en entrevistas anteriores que a él no le preocupa que Irina trabaje con Emmanuel, debido a que en realidad se siente muy seguro de su relación y sabe que su prometida es una mujer profesional, que el pasado ha quedado atrás. Sin embargo, aunque los tres aseguran que no hay problema alguno, muchos no opinan igual y afirman que hay algo más detrás de esa tranquilidad.

