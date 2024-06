Fallece famoso actor de 'Hawaii Five-0' y 'Forgetting Sarah Marshall', a los 56 años

Hawái, Honolulu. – Taylor Wily, conocido por sus memorables actuaciones en series como Hawaii Five-0 y la comedia Forgetting Sarah Marshall, lamentablemente murió a los 56 años de edad. La triste noticia fue confirmada por el productor ejecutivo de la primera serie mencionada, Peter M. Lenkov, a través de varias publicaciones en Instagram el jueves 20 de junio.

T, como te dije muchas veces, me enamoré de ti en la primera audición", escribió Lenkov junto a un emotivo video montaje de recuerdos con Taylor. "Llegaste con una toalla en la cabeza limpiando el sudor, y me enamoré. Me encantó tanto que te convertí en un cliente habitual... en el programa... y en mi vida. Ustedes eran familia. Y te extrañaré todos los días, hermano".