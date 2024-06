Gabriel Soto e Irina Baeva terminaron por infidelidad; actriz de Televisa sería la amante

Ciudad de México.- Los nombres de Gabriel Soto e Irina Baeva de nueva cuenta están en el centro de la controversia pues se especula, nuevamente, que su relación terminó debido a una grave situación. El portal de noticias Kadri Paparazzi asegura que los actores están atravesando una fuerte crisis por una nueva infidelidad de parte del galán de novelas de Televisa. Una famosa conductora y actriz sería la amante.

Los rumores de que la originaria de Rusia y el actor mexicano finalizaron su mediático noviazgo comenzaron luego de que ella apareciera sola en su debut como Aventurera, y al ser el proyecto más importante de su carrera, a muchos les pareció que su futuro esposo no estuviera en el estreno. Durante su charla con los reporteros, Irina justificó que Soto no había podido estar con ella porque está enfocado en su obra de teatro El precio de la fama.

Irina Baeva Tunden a Irina Baeva en 'Ventaneando' por penosa actuación como 'Aventurera': "No baila"

Gabriel les tiene miedo jaja, no, ya vendrá toda la gente que hacemos teatro es difícil coincidir, yo no he podido ver su obra, pero seguramente luego vendrá".