Horóscopo de Mhoni Vidente HOY sábado 22 de junio del 2024: Predicciones para tu signo

Ciudad de México.- Conoce lo que te depara el destino con el horóscopo que ha compartido la reconocida pitonista nacionalizada mexicana, Mhoni Vidente, para la mañana del día de hoy, sábado 22 de junio del 2024, en el que revela las predicciones que tiene para tu signo zodiacal, descubre que es lo que podría salir bien, que es lo que necesita este fin de semana para ser el perfecto de este mes.

Aries

Es el momento perfecto para que vayas arreglando asuntos financieros y de trabajo a tu favor, pero, debes de cuidar tu privacidad y tus asuntos ante tus compañeros, pues entre ellos corre una energía negativa que podría afectarte y bloquear las energías positivas. El romance tocará a tu puerta.

Tauro

Es el momento para buscar cumplir esa meta personal que tanto deseas, que llevas tiempo pensando y planeando, solo recuerda que debes mantener tu mente fuerte, enfocada y no flaquear ante los problemas, resolverlos con ese temple que caracteriza a tu signo. Ten cuidados con los vicios y malas amistades, estos podrían frenar el avance en tu vida y hacerte retroceder.

Géminis

Es momento de cambiar los pensamientos autocríticos, debes de comenzar a verte de una manera más positiva, dejar que esas energías puras llenen tu vida y buscar el éxito que deseas en tu vida laboral y económica. En el amor llegará alguien a tu vida si estás soltero, toma tu momento.

Cáncer

Las envidias y energías negativas están invadiendo tu vida, es momento de que trates de poner un poco de distancia con aquellas personas que no sumen a tu vida y te resten esa energía. En los negocios, podrías tener un giro de suerte y comenzar a ver la prosperidad en eso en lo que haz estado trabajando.

Leo

Este es el momento ideal para centrar tu vida, para abrir un nuevo capítulo y cerrar esos problemas que traes arrastrando del pasado, es el tiempo para resolverlos, especialmente en las cuestiones económicas. En cuestiones del amor llegará alguien muy compatible que te hará cambios muy positivos.

Virgo

Terminarás con un amor que era muy problemático y eso va hacer que tu energía se vuelva más fuerte, pero recuerda no volver con esa persona porque te volverás a contaminar de su energía negativa, trata de pagar deudas y no estar con el dicho que mañana, recuerda que el dinero que debe uno es un obligación y pagarlo hace que se renueve tu vida.

Libra

Mantente al margen de los problemas ajenos, trata de ser más discreto y prudente de las cuestiones negativas, pues esa energía podría contaminar la tuya y es momento de una renovación, de una limpieza en tu aura. En el amor seguirás con la buena racha de conocer personas muy afines contigo y tu signo más compatible es Acuario y Aries.

Escorpión

Aunque te duela, debes de romper con tu pareja si las cosas ya no tienen solución y en ves de amarse se pelean a cada momento, cuando ya no se puede estar en paz es mejor tomar decisiones y seguir avanzando en la vida.

Sagitario

A los Sagitarios que están solteros les va venir un amor del signo de Aries o Libra que va ser muy compatible contigo, tendrás un golpe de suerte en el amor y va a prosperar, sin embargo, también es importante que comiencen a prestar atención en lo económico.

Capricornio

Vas a estar atravesando por fuertes energías encontradas en tu vida amorosa así que trata de analizar bien lo que es mejor para tu vida y tomar la decisión con que pareja quedarte para ser feliz, recuerda que tus signos más compatibles van ser Aries y Libra.

Acuario

Trata de pagar deudas de tu tarjeta de crédito para que no tengas problemas en tu futuro. Ya no le platiques a nadie tus problemas recuerda que a muchos les da gusto que te vaya mal así trata de ser más discreto, para que esa mala energía no agobie tu vida.

Piscis

Es momento de llegar a un acuerdo con aquella persona que haz tenido dificultades en estos últimos días, para que puedas estar en paz, recuerda que tu signo es muy rencoroso y eso nada más enferma tu espíritu así que debes de aprender a liberarte de esa situación y avanzar en tu vida personal.

Fuente: Tribuna del Yaqui